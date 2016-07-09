فراخوان جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، فاضل عبادی با بیان اینکه این جشنواره مهرماه امسال در کبودراهنگ برگزار خواهد شد، اظهار کرد: ایجاد فضایی سالم و سازنده در راستای تقویت توانایی و خلاقیت هنرمندان، ایجاد بستری مناسب برای رشد، تعالی و شناخت استعدادها و ایجاد فضای هنری برای گردهمایی هنرمندان از اهداف این جشنواره است.

وی شناسایی هنرمندان فعال را از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد و عنوان کرد: تلاش می کنیم در این جشنواره زمینه مناسب برای رقابتی سازنده در راستای ارتقاء سطح کیفی آثار هنری فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی استان در بخش های مختلفی برگزار می‌شود، افزود: طراحی، نقاشی، گرافیک، کاریکاتور و حجم سازی بخش های مختلف این جشنواره هستند.

عبادی عنوان کرد: انتخاب موضوع در همه بخش‌های جشنواره آزاد است اما آثاری که با نگاه هنرمندان به شعار سال، انسان معاصر، ترویج فرهنگ صلح و بشردوستی، سبک زندگی، ترویج فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی و ترویج نماز باشند، در اولویت ستاد برگزاری جشنواره قرار خواهند گرفت.

وی گفت: یکم شهریورماه، آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره است و این جشنواره ۷ مهرماه در شهرستان کبودراهنگ برگزار خواهد شد.