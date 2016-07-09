ابعاد پنهان نبردهای حومه شمالی حلب و نقش مخرب عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، در حقیقت صحبت های سید حسن نصر الله یک رمز برای شروع عملیات در عرصه میدانی حلب بود، صحنه و نبرد برای همه طرف های درگیر آشکار و روشن بود، روزهای طولانی که در آن نیروهای محور مقاومت به صورت مستقیم با اتباع سعودی در نبرد خواهند بود، حتی در برخی اوقات درگیری مستقیم میان افسران عربستان سعودی و ترک با نیروی های مقاومت در جریان است و اتاقهای عملیاتی دولت های منطقه که از عقب به پشتیبانی می پردازند و همه چیز را زیر نظر دارند.

آغاز کار از سخنرانی سید حسن نصرالله بود که موجب شد تا تاکتیک های نبرد و مدیریت میدان جنگ و استحکام جبهه های مختلف در حلب تغییر یابد. باز طراحی نقشه ها و سازماندهی ها، بازنگری در پراکندگی نیروها و تمرکز بر چندین محور از بازرترین تغییرات در حومه شمالی حلب و مزارع ملاح به شمار می رود.

العهد در ادامه می افزاید: این استراتژی جدید به شکل واضح عمق استراتژک جبهه النصره را که به دنبال حفظ ارتباط با دولت های حامی خود است هدف قرار داده است. در این میان اتاق مشترک عملیات ارتش سوریه و مستشاران ایرانی به این نتیجه رسیدند که محور های مختلف نبرد را تقسیم بندی کنند و از پوشش آتش پرحجم و بی سابقه بهره بگیرند. این تاکتیک توانست امکان رسیدن واحدهایی از ارتش را به مزارع جنوبی ملاح پس از فتح مزارع شمالی فراهم آورد و تروریست ها را از این منطقه تار و مار کند.

تقسیم محورها باعث شد تا تروریست ها در تشخیص محور عملیات دچار اشتباه شوند. آنها گمان می کردند که حمله از سمت منطقه بنی زید در جنوب جاده کاستیلو خواهد بود و این به خاطر حملات توپخانه ای بود که در این منطقه صورت گرفت، در حالی که حمله فعلی و اصلی از ناحیه شمال و از طریق مزارع ملاح صورت گرفت.

العهد نوشت: اما مسئله مهم که به تسلط بر مزارع ملاح کمک کرد شناخت کامل اطلاعاتی نسبت به حجم و نوع سلاح هایی است که دولت های حامی تروریست ها وارد این مناطق کرده اند. تسلیحاتی که از لحاظ حجم و نوع، وابسته به ترکیه و سعودی هستند و این ها ثابت می کند که این نبرد، نبردی بین المللی و فراتر از جغرافیای سوریه است. شواهد بیانگر آن است که اکنون نبرد از مقابله غیر مستقیم به مقابله مستقیم منطقه ای تبدیل شده است تا جایی که اطلاعات از اتاق عملیات حلب حاکی از آن است، که سعوی ها دیگر به ارسال سلاح بسنده نکرده و اکنون افسران سعودی در کنار افراد مسلح در حال جنگ هستند و مدیریت اتاق عملیات بر عهده آنها است.

از سوی دیگر تاکتیک های به کار گرفته شده و نیز راه های ارتباطی و وسائل جدید ارتباطی و رمزگشایی از این وسائل نشان می دهد که این وسائل آمریکایی بوده و اطلاعات نظامی که جبهه مقاومت به دست آورده نشان می دهد حجم بالایی از اسلحه و از مرز ترکیه وارد سوریه شده است. از موشک های تاو ضد زره که به فرقه 13 جیش الحر و جبهه النصره تحویل داده شد تا احرار الشام که در مرحله قبل بیش از 1000 موشک دریافت کرده بود. این موشک ها جز موشک هایی است که عربستان برای خرید آنها 900 میلیون دلار هرینه و بیش از 13 هزار موشک وارد حومه حلب کرده است. علاوه بر این اتاق عملیات مشترک در حلب اعلام کرده است که افراد مسلح به موشک موسم به فاگوت هم دست یافته اند، که برد آن به 2500 متر می رسد و این موشک ها به طور مستقیم از سوی ایالات متحده و از طریق بلغارستان روانه سوریه شده و عربستان برای هر یک از آنها 30 هزار دلار هزینه کرده است. علاوه براینکه گروه نور الدین الزنکی و جماعه جند الاقصی توپ های 125 میلیمتری از ترکیه وارد کرده اند و این توپ ها، سلاح های امریکایی اند که ترکیه قبلا از آنها را از آمریکا خریداری کرده بود.

در پایان العهد بیان می کند: همه این گزارش ها و اطلاعات سبب شد تا ارتش سوریه و مقاومت از آتش پرحجم قبل از ورود نیروهای پیاده به میان نبرد استفاده و بدین واسطه این بار بر خلاف تصور تروریست ها از زره پوش ها استفاده نشد و این افراد مسلح را در غافلگیری فرو برد و بدین واسطه نقشه آمریکا، ترکیه و عربستان در وارد کردن موشک های ضد زره برای فلج کردن نیروی زرهی ارتش سوریه خنثی شد.

پیشروی های اخیر در مزارع ملاح در علم نظامی به معنای آمادگی برای بازکردن جبهه هایی با عمق بیشتر است. به کارگیری جنگ چریکی و محدود تاثیر زیادی بر تروریست ها داشته و تصرف مزارع ملاح و کاستیلو به معنای افزایش فشار بر تروریست های موجود در محله های شرقی شهر حلب خواهد بود.