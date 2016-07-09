به گزارش خبرنگار مهر، داستان رابطه فرهاد مجیدی با استقلال کنونی نسبت به سال قبل دچار پیچیدگی های بیشتری است، در واقع باید دید پشت دیوار سکوت یکی از محبوب‌ترین بازیکنان استقلال چه اتفاق هایی در حال رخ دادن است.

فرهاد مجیدی که تا آستانه مربی شدن در این تیم هم جلو رفت و سال گذشته در سایت باشگاه استقلال او را تبلیغ می کردند و مظلومی هم هرگز اعتراضی به این مسئله نداشت، امسال با وجود آنکه در همان اولین روزهای حضور منصوریان از سوی باشگاه اعلام شده بود که فرزاد مجیدی را در استقلال نگه خواهند داشت با برخورد از جنس دیگری مواجه شده و نه تنها برادرش را از تیم کنار گذاشتند بلکه پیراهن شماره ۷ را هم بر تن بختیار رحمانی کردند.

در مورد پیراهن و شماره ۷ البته باید گفت خود مجیدی اعلام کرده بود که این شماره را به هر کس که می خواهند بدهند اما شاید برکنار کردن فرزاد مجیدی و رد شدن پروسه این پیشکسوت برای مربیگری در استقلال شرایط فرهاد را با شرایط سال قبل متفاوت کرده باشد.

حال گویا قرار است فرهاد مجیدی را به جشن پیراهن باشگاه استقلال دعوت کنند تا خود او شماره ۷ را به بختیار رحمانی بدهد و به نوعی از او دلجویی کنند چرا که یک سال تمام با اسم بزرگ این بازیکن هواداران را به ورزشگاه کشاندند و شرایط آشفته تیم را آرام کردند و حالا که منصوریان آمده و همه چیز سر جای خودش قرار گرفته کسی سراغ فرهاد مجیدی را نمی‌گیرد و از برادرش تا شماره پیراهنش همه را کنار گذاشته‌اند.

البته هیچ کس نمی‌داند پشت دیوار سکوت فرهاد در این رابطه چه می‌گذرد شاید او اصلا از این ماجراها دلخور هم نباشد اما سکوت او به هر حال رازآلود است و روزی خواهد شکست آن روز بهتر می توان فهمید که رابطه فرهاد مجیدی و باشگاه استقلال برای امسال اتوبان دو طرفه است یا یک طرفه و شاید حتی ورود ممنوع!