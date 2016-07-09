علیرضا صلواتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به دنبال راه‌اندازی پویش مردمی سه شنبه‌های بدون خودرو اجرای این طرح در برخی از خیابان‌های ۱۵ گانه شهرداری اصفهان نیز در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: از این رو مطالعات برای انتخاب این خیابان‌ها در هر منطقه از شهرداری اصفهان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اجرای طرح پیاده رو سازی خیابان‌ها در منطقه سه شهرداری اصفهان در حال انجام است، ابراز داشت: از این رو با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از هفته جاری این طرح در خیابان چهارباغ اجرایی خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به انجام نظرسنجی از شهروندان و کسبه خیابان چهارباغ در خصوص پیاده رو سازی این خیابان، افزود: همچنین برای اجرای این طرح پیوست فرهنگی، ترافیکی، امنیتی و رسانه‌ای تهیه شده است.

وی با بیان اینکه طرح پیاده رو سازی چهارباغ روزهای سه شنبه و از ساعت ۱۶ تا ۲۲ اجرایی خواهد شد، تصریح داشت: شهروندان می‌توانند در این ساعات از برنامه‌های در نظر گرفته شده فرهنگی و آموزشی که توسط سازمان‌های مختلف شهرداری و همچنین دیگر نهادها اجرایی می‌شود، استفاده کنند.

صلواتی با تاکید بر اینکه هدف ما صرفاً استفاده از دوچرخه نیست، بیان داشت: همچنین در اجرای این طرح هنرمندان و افراد بنام مردم را همراهی خواهند کرد و استفاده از وسایل نقلیه پاک هدف اجرای این طرح است.