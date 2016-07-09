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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۰۱

فرمانده انتظامی گلستان خبر داد:

فوت سرباز گنبدی بر اثر ضربات چاقو فرد شرور

فوت سرباز گنبدی بر اثر ضربات چاقو فرد شرور

گرگان - فرمانده انتظامی استان گلستان از جان باختن سرباز وظیفه گنبدی بر اثر ضربات شدید چاقو توسط فرد شرور خبر داد.

سرهنگ علی اکبر جاویدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت سه بامداد روز شنبه در جریان انجام عملیات پاکسازی مناطق جرم خیز در کوی افسران گرگان سرباز امید گرکز مورد حمله قرار گرفت و با ضربه چاقوی یک فرد شرور از ناحیه قلب زخمی شد.

وی ادامه داد :سرباز زخمی شده با کمک نیروهای امدادی به بیمارستان حکیم جرجانی گرگان انتقال یافت اما علی رغم تلاش پزشکان جان خود را از دست داد.

او با بیان اینکه فرد ناشناس با موتور  متواری شد، افزود: تلاش برای دستگیری فرد شرور ادامه دارد و در روزهای آینده قطعا در دام ماموران پلیس گرفتار خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: سرباز وظیفه فوت شده امید گرکز از اهالی شهرستان گنبدکاووس بود که ماه آخر خدمت مقدس سربازی را طی می کرد.

کد مطلب 3708534

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    نظرات

    • مصطفی جعفری ۰۱:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
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      اولا به جای عکس جناب سرهنگ ،بایدعکس سرباز وظیفه رو میذاشتید دوما چرا فوت شده،چرانمیگید به شهادت رسیده سوم اینکه ازخداوندمنان واسه پدر وما در این عزیز،طلب صبرمیکنم
    • محمد ۰۵:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
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      لابد اون بد بخت هم به چیزی جز یه باطوم ساده مسلح نبوده، خدا رحمتش کنه

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