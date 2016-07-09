فوت سرباز گنبدی بر اثر ضربات چاقو فرد شرور

سرهنگ علی اکبر جاویدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت سه بامداد روز شنبه در جریان انجام عملیات پاکسازی مناطق جرم خیز در کوی افسران گرگان سرباز امید گرکز مورد حمله قرار گرفت و با ضربه چاقوی یک فرد شرور از ناحیه قلب زخمی شد.

وی ادامه داد :سرباز زخمی شده با کمک نیروهای امدادی به بیمارستان حکیم جرجانی گرگان انتقال یافت اما علی رغم تلاش پزشکان جان خود را از دست داد.

او با بیان اینکه فرد ناشناس با موتور متواری شد، افزود: تلاش برای دستگیری فرد شرور ادامه دارد و در روزهای آینده قطعا در دام ماموران پلیس گرفتار خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: سرباز وظیفه فوت شده امید گرکز از اهالی شهرستان گنبدکاووس بود که ماه آخر خدمت مقدس سربازی را طی می کرد.