توسعه آموزش و پرورش سرخه نیازمند عزم همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری سرخه، علی مویدی زاده در دیدار با مدیرآموزش و پرورش سرخه، بیان کرد: مهم ترین رکن در بحث تعلیم و تربیت بعد از خانواده در اجتماع، آموزش و پرورش خواهد بود که به همین دلیل انتظارات در مسائل فرهنگی و اجتماعی از این اداره بیش از سایر ادارات است.

وی با اشاره به نقش بسیار موثر آموزش و پرورش افزود: آموزش و پرورش یکی از سازمان های اصلی در تعلیم و تربیت نیروی انسانی کارآمد، پویا و آینده سازان کشور محسوب می شود که امید است با تلاش و پشتکار بیشتر در تحقق این هدف موفق باشد.

فرماندار سرخه با اشاره به مشکلات، موانع و کمبودهای موجود در بحث آموزش و پرورش این شهرستان، گفت: اقدامات مهم و پروژه های قابل توجهی در شهرستان توسط خیران مدرسه ساز در حال انجام است اما این تلاش ها به تنهایی کافی نیستند و باید با تلاش بیشتر در این زمینه، اهداف عالی تعلم و تربیت فرزندانمان را جدی بگیریم از سوی دیگر باید گفت، پیشرفت، توسعه و آبادانی سرخه درکنار تعالی آموزش و پرورش، نیازمند وفاق، همدلی و همکاری ویژه است که خوشبختانه این مهم هم در سطح دستگاه های اجرایی و آحاد مردم این شهرستان وجود دارد.

سرخه شاهد، تیزهوشان و نمونه دولتی ندارد

مدیر آموزش و پرورش سرخه نیز در این دیدار با بیان اینکه این شهرستان در بحث آموزش و پرورش نیازمند توجه ویژه و جدی است، گفت: خروج نیروها و دانش آموزان توانمند از سطح شهرستان یکی از بزرگترین چالش هایی است که با آن دست و پنجه نرم می کنیم چرا که این مقوله باعث شده تا آموزش و پرورش این شهرستان به جایگاه مطلوبی استانی نرسد.

محمد دستورانی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از عوامل مهاجرت نیروها و دانش آموزان توانمند، کمبود امکانات و عدم وجود دبیرستان های شاخصی همچون شاهد، تیزهوشان و نمونه دولتی است.

وی با بیان این مطلب که در سرخه از نظر دانش آموزان نخبه و قبولی در کنکور سراسری در رتبه قابل توجهی قرار دارد، افزود: متاسفانه در سطح شهرستان آموزشگاه علمی و کنکور مناسب وجود ندارد.