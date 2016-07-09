بنیانگذار بزرگترین موسسه خیریه پاکستان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «عبدالستار ایدهی» موسس بزرگترین موسسه خیریه و امدادرسانی در سن ۸۸ سالگی به علت بیماری و کهولت سن درگذشت و نماز میت وی با حضور خیلی از مردم و «ممنون حسین» رئیس جمهور و «راحیل شریف» فرمانده ارتش پاکستان برگزار شد.

عبدالستار ایدهی در سال ۱۹۲۸ در گجرات هند بدنیا آمد و پس از تقسیم هندوستان در سال ۱۹۴۷ به پاکستان مهاجرت کرد. وی در سال ۱۹۵۱ کلینیک خود را بنام «ایدی» ایجاد کرد.

آمبولانس های امداد و نجات با نشان «ایدهی» از جمله آمبولانس هایی هستند که به بیمارستان و مجروحان ناشی از حوادث تروریستی در پاکستان خدمات رسانی می کنند.

عبدالستار ایدهی ایجاد یتیم خانه ها، مراکز نگهداری و حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست را سرلوحه زندگی خود کرده بود و برای نگهداری از آنها خود اعانه جمع می کرد.

مقامات سیاسی و نظامی پاکستان در پیام های جداگانه ای مرگ وی را ضایعه بزرگی برای دولت و مردم پاکستان دانستند و با بازماندگان وی اظهار همدردی کردند.