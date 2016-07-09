به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه به گفته پلیس راهور تهران بزرگ، این کلانشهر، ۱۰۰نقطه جدی ترافیکی دارد و مردم با مفهوم ترافیک زندگی می‌کنند، اما گاه برخی اقدامات از یکسو و عدم اطلاع رسانی دقیق از سوی دیگر شرایط را حادتر و بحرانی‌تر می‌کند، آنگونه که امروز هم در منطقه ۱۲ شاهد بودیم.

گره‌های نسبتا کور ترافیکی، واژه‌ای است که می‌توان امروز بر حجم ترافیک در خیابان‌های بهارستان، مجاهدین اسلام، قائن، ناطقی، ابن‌سینا، آجانلو و... گذاشت، ترافیک و سردرگمی‌ای که حتی با حضور پلیس هم رنگ آرامش را به خود ندید.

حجم ترافیک به حدی بود که به گفته شهردار منطقه۱۲، برای برون رفت از آن مجبور شدند از همکاری سه تیم از پلیس راهور مناطق ۱۱، ۱۲ و ۱۳ در اجرای طرح تغییر جهات ترافیکی در خیابان مجاهدین اسلام بهره ببرند.

اگرچه به گفته شهردار منطقه ۱۲، طرح تغییر جهات ترافیکی در خیابان مجاهدین اسلام و معابر اطراف آن از ساعت ۲۳ روز چهارشنبه طبق اعلام رسمی اجرا شده و هنوز نهایی نشده است، اما آن‎‌چه مردم می‌گویند و نسبت به آن گلایه مند هستند، عدم اطلاع رسانی دقیق است به ویژه برای کسانی که در آخرین ساعات روز جمعه از مسافرت بازگشتند و امروز بدون اطلاع از این طرح صبح و درحالی که هنوز خستگی ترافیک سفر از تنشان بیرون نرفته بود، در ترافیک عجیب دیگری گرفتار شدند.

اکنون انتقاد شهروندان نسبت به این طرح مانند بسیاری از طرح‌های دیگر شهرداری این است که اوضاع به جای بهتر شدن، بدتر شده است. البته همان طور که اشاره شد، طرح‌های شهرداری بارها و بارها با این تجربه روبه‌رو شده و اجرای یک طرح علمی به دلیل دیده نشدن برخی الزامات و اطلاع رسانی درست یا اجرای ناقص، به جای رفع مشکلات، بر دامنه آن افزوده است.

سردرگمی اولیه عادی است

سرگرد بهاری رئیس پلیس راهور منطقه ۱۲ در گفتگویی عنوان داشت: به هر حال باید قبول کرد اجرای هر طرح شهری به ویژه تغییر جهات ترافیکی در ابتدا؛ با مشکلاتی روبه رو خواهد بود. این طرح نیز قطعا در ابتدا با مشکلاتی روبه رو خواهد بود که این مسائل به مرور زمان در روزهای اتی برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه به طور حتم با اجرای کامل این طرح ترددهای گذری و ترافیک این منطقه کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد، ادامه داد: در واقع اجرای کامل این طرح امکان دسترسی شهروندان را به منطقه ۱۲ بهتر و راحت تر خواهد کرد. با تغییر مسیر خیابان مصطفی خمینی از تقاطع سرچشمه به سمت شوش بار ترافیکی منطقه برای خروج با استفاده از تونل امیرکبیر جابه جا خواهد شد.

رئیس پلیس راهور منطقه ۱۲ با بیان اینکه در روزهای ابتدایی اجرای این طرح شهروندان دچار سردرگمی خواهند خواهند شد، یادآور شد: عمده مشکلات شهروندان در روزهای ابتدایی اجرای این طرح در انتخاب مسیرهای جایگزین خواهد بود که در روزهای آینده این مشکل نیز برطرف خواهد شد.

وی همچنین درباره مشکل ترافیکی این منطقه بعد از اجرای طرح نیز توضیح داد: بزرگترین مشکل ترافیکی ما در محدوده خیابان مجاهدین اسلام، گره ترافیکی در خیابان ناطقی به خاطر عرض کم این معبر و ورودی آن به میدان ابن سینا به خاطر واقع شدن ایستگاه مترو دروازه شمیران که خروج تعداد بالای مسافر در ساعات پیک سفر-صبح ها از ساعت۷:۳۰ تا ۸:۳۰و بعدازظهرها از ساعت ۱۹ تا ۲۱ - است؛ خواهد بود.

سرگرد بهاری درباره تدابیر در نظر گرفته شده برای رفع این مشکل تاکید کرد: برای حل مشکل این محدوده یکسری تغییر جهات ترافیکی را اصلاح کردیم که روی بازده ترافیکی خیابان زرین خامه تاثیرگذاشت. همچنین برای کاهش ترافیک ورودی میدان ابن سینا؛ خیابان مشکی در مسیر شرق به غرب و خیابان قائن در مسیر غرب به شرق یکطرفه شد. گوشه انتهایی این خیابان را برای دسترسی راحت تر شهروندان در مسیر جنوب به شمال تغییر دادیم تا خودروها به راحتی وارد ابن سینا شوند . درواقع بار ترافیکی ورودی میدان ابن سینا تفکیک شد تا مشکل این محدوده رفع شود.

وی ادامه داد: باید رفتارهای ترافیکی و وضعیت آن در مدت زمان کوتاهی بعد از تعطیلات عید فطر مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت نیاز تغییرات دیگری برای دسترسی های محلی و روان سازی ترافیکی ایجاد شود.

ایجاد سه تغییر جهت ترافیکی

شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به ایجاد سه تغییر جهت ترافیکی در معابر فرعی اطراف خیابان مجاهدین اسلام برای ایجاد سهولت به دسترسی های محلی توضیح داد: بعد از بررسی هایی که در روزهای پنج شنبه و جمعه انجام شد، تغییر جهاتی در خیابان های فرعی برای دسترسی های محلی ایجاد شد که این تغییر جهات شامل خیابان های شهید قائن، مشکی و تقاطع خیابان های ناطقی و زرین خامه بود.

به گفته وی؛ جهت ترافیکی خیابان شهید قائن غرب به شرق و خیابان مشکین شرق به غرب شده است. همچنین خیابان ناطقی در تقاطع زرین خامه که مسیر مستقیمی بود برای کنترل بار ترافیکی خیابان زرین خامه مسدود شد وخودروها از سمت شمال تقاطع وارد خیابان زرین خامه و بعد وارد خیابان کفایی امانی می شوند.

ملکی با بیان اینکه انتظار ما در روزهای ابتدایی اجرای این طرح ایجاد ترافیک هایی محدود در ساعات اوج سفر است، بیان کرد: از شهروندان می خواهیم که برای روانی ترافیکی در این محدوده با عوامل پلیس راهور و شهرداری همکاری لازم را داشته باشند.

شهردار منطقه ۱۲ درباره مزیت های اجرای این طرح تاکید کرد: کنترل تردد گذری در این محدوده به عنوان هدف اصلی و حذف چراغ طولانی خیابان فخرآباد، کاهش بار ترافیکی خیابان مجاهد و کنترل توقف خودروها در در چهارراه آبسردار در تقاطع خیابان های مجاهدین اسلام و ایران از جمله مزیت های اجرای این طرح است.

آزموده را آزمودن خطاست

به گفته رئیس پلیس راهور منطقه۱۲ یکی از ویژگی‌های همه طرح‌ها در ابتدای امر، سردرگمی است، یعنی مردم باید در هر تغییر، با سردرگمی رو به رو شوند؟ یک هفته، دو هفته، یک ماه....؟

آیا نمی شود برای برون رفت از این سردرگمی پیش از ابتلا به مشکل، تدبیری اندیشید؟

با این گونه توجیهات باید گفت: ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش...