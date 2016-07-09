هشدار تابستانی مصرف آب در پایتخت/ وضعیت ذخایر آب در سدها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرورش در خصوص وضعیت آب استان تهران گفت: برای تأمین آب مورد نیاز شهروندان در زمان پیک مصرف تابستان آمادگی کامل داریم ولی نگرانی ما برای شبکه‌های قدیمی آبرسانی تهران است که امکان دارد با افزایش مصرف نتواند فشار بیش از حد آب را تحمل کند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر کاهش سهم تامین آب شرب تهران از منابع آب زیرزمینی، افزود: شبکه آب تهران تحمل فشار بیش از حد را ندارد. اگر در مصارف خود مدیریت نداشته باشیم و مجبور شویم آب بیشتری را وارد شبکه‌ها کنیم، ممکن است لوله‌های آب به دلیل قدیمی بودن و فرسودگی شبکه دچار نشتی بیش از حد یا ترکیدگی شوند.

وی گفت: امسال تامین آب شرب تهران از منابع زیرزمینی کاهش یافته و به حدود ۲۵ درصد رسیده است. پرورش با بیان اینکه پیک مصرف معمولاً در تیر و مردادماه اتفاق خواهد افتاد، خطاب به مردم گفت: امسال وضعیت آب تهران خوب است.

پرورش از مردم خواست که در تابستان به خصوص در ماه‌های تیر و مرداد در مصرف آب نهایت صرفه جویی را به‌ کار بندند تا در پروسه آبرسانی و شبکه‌های شهری مشکلی ایجاد نشود. وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیشترین برداشت از آب‌های زیرزمینی بوده است، اظهارداشت: امسال وضعیت بارندگی نسبت به سال‌های گذشته از وضعیت بهتری برخوردار بود به طوری که هم اکنون سدهای تهران دارای وضعیت پایداری هستند.

مدیرعامل آبفای استان تهران ادامه داد: در سال گذشته حدود ۳۰ درصد مصارف ما از آب‌های زیرزمینی و حدود ۷۰ درصد نیز از آب‌های سطحی تأمین می‌شد. وی با بیان اینکه امسال با توجه به بارندگی‌های انجام شده و اجرایی شدن پروژه آبرسانی از سد ماملو از وضعیت مطلب‌تری برخوردار هستیم، گفت: امسال حدود ۲۵ درصد مصارف از چاه‌ها و ۷۵ درصد از طریق آب سدها تأمین می‌شود.

پرورش با اشاره به این مطلب که در بحث تأمین آب، امسال از نظر کیفی و کمی با مشکلی مواجه نیستیم، بیان کرد: با توجه به افزایش دمای هوا، تنها دغدغه ما این است که پیک مصرف آب را با موفقیت پشت سر بگذاریم.