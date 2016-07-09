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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۳

معاون استاندار البرز در گفتگو با مهر:

البرز فاقد مدیرکل امور روستایی است/وجود ۲۰۷ دهیاری در استان

البرز فاقد مدیرکل امور روستایی است/وجود ۲۰۷ دهیاری در استان

کرج - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تاکید بر اینکه استان البرز فاقد مدیرکل امور روستایی است، گفت: این در حالی است که استان ۲۰۷ دهیاری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیربد معصومی در حاشیه جلسه ستاداقتصادمقاومتی استان البرز که ظهر روز شنبه در سالن جلسات شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پنج استان کشور اداره کل  امور روستایی و امور شهری را ادغام کرده است، اظهار کرد: در حال حاضر استان البرز نیز فاقد مدیرکل امور روستایی است.

وی با بیان اینکه دولت در سالی که مزین به شعار اقتصادمقاومتی، اقدام و عمل است توجه جدی به روستاها دارد، افزود: تشکیل معاونت توسعه روستایی در نهاد ریاست جمهوری تاکید بر این مسئله دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به اینکه بدون شک معاونت توسعه روستایی در نهاد ریاست جمهوری اقدامات خوبی در بحث اشتغال زایی روستایی انجام داده است، خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه البرز مساحت کمی از کشور را به خود اختصاص داده اما از ظرفیت بالایی در بخش های مختلف برخوردار است.

معصومی با اشاره به بخشی از مهم ترین ظرفیت های استان البرز، تصریح کرد: این استان در بخش کشاورزی و دامداری صاحب رتبه است.

وی بیان کرد: ادغام اداره کل امور شهری و روستایی مشکلات عدیده ای را به همراه دارد، چرا که به سبب گستردگی مشکلات شهری، امور روستایی در این مهم نمود قبلی خود را نخواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در پایان با بیان اینکه ۲۰۷ دهیاری در استان البرز وجود دارد که عدم توجه به مشکلات ناشی از ادغام اداره کل امور شهری و روستایی خدشه فراوانی به روستاها وارد می کند، گفت: به طور قطع به دنبال ازدیاد تشکلات اداری نیستیم.

کد مطلب 3708553

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