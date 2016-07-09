وعده ویتنام برای گسترش تجارت با ایران

به گزارش شاتا، ولی‌ا... افخمی‌راد که به منظور شرکت در دومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام به این کشور سفر کرده بود، گفت: در این نشست بر گسترش روزافزون روابط تجاری تهران و هانوی تاکید شد.

وی افزود: ضرورت برداشتن موانع موجود در مسیر تجارت ایران و ویتنام و وعده تسهیل تجارت برای تحقق هدف دو میلیارد دلاری تعیین شده از سوی روسای جمهور دو کشور از جمله موضوعات مورد تاکید از سوی مسئولان ویتنامی بود.

معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: سیستم بانکی ویتنام برای حل مشکل کارگزاری بین بانک‌های دو کشور علاقه‌مند است و این علاقه‌مندی از سوی وزیر کشاورزی ویتنام که رییس اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور نیز بود مورد تاکید قرار گرفت.

افخمی‌راد اظهار داشت: مسئولان ویتنامی در این نشست به تسهیل صدور ویزا برای تجار ایرانی به عنوان گامی در جهت افزایش حجم تجارت بین دو کشور تاکید داشتند و اعلام کردند که این موضوع جزو کارهای مهمی است که با جدیت مورد پی‌گیری قرار خواهد گرفت.

به گفته افخمی‌راد، بررسی چگونگی انعقاد توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ویتنام از موضوعات مورد علاقه طرفین بود که در اجلاس کمیسیون مشترک به بحث گذاشته شد.

وی عنوان کرد: در روز پایانی اجلاس کمیسیون مشترک ایران و ویتنام نیز یادداشت تفاهم همکاری در زمینه‌های مسائل بانکی، موافقتنامه تجارت ترجیحی، تبادل کالا، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، تبادل هیات‌های تجاری و... به امضا رسید.