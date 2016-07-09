  1. استانها
  2. قزوین
۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز:

برداشت گندم از اراضی کشاورزی شهرستان البرز آغاز شد

برداشت گندم از اراضی کشاورزی شهرستان البرز آغاز شد

قزوین- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: عملیات برداشت گندم از مزارع کشاورزی این شهرستان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین، علی همت زاده در این باره گفت: پیش بینی می شود امسال ۴۴ هزار و ۱۷۵ گندم آبی و یک هزار و ۴۵۶ تن گندم دیم از مزارع کشاورزی شهرستان برداشت شود.

وی سطح زیرکشت گندم آبی را در سال زراعی جاری، ۸هزار و ۸۳۵ هکتار و گندم دیم را یک هزار و ۶۱۸ هکتار برآورد کرد.

همت زاده تصریح کرد: سطح قابل توجهی از اراضی کشاورزی این شهرستان البرز به کشت گندم اختصاص دارد و عمده ارقام کشت گندم آبی شامل پیشگام و پیشتاز وارقام  دیم شامل سرداری و آذر۲  است.

برداشت مزرعه مقایسه ای ارقام کلزا در اراضی کشاورزی شهرستان البرز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: عملیات برداشت مزرعه مقایسه ای ارقام کلزا PVS  در اراضی کشاورزی  بخش مرکزی این شهرستان نیز انجام شده است.

وی افزود: در این طرح، مقایسه ۱۷ رقم از ارقام داخلی و خارجی کلزا شامل هیبرید و OP در سطح ۲.۷ هکتار از اراضی کشاورزی بخش مرکزی شهرستان البرز اجرا شده است.

همت زاده اظهارداشت: پس از یادداشت برداری های متعدد در فصل رشد نهایتاً با کیل گیری از کلیه ارقام و محاسبه میزان ریزش آنها برداشت انجام شده و نتایج جمع بندی در دست بررسی قرار گرفت.
 
بازدید نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی از مراکز خرید گندم شهرستان البرز

سید حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی روز شنبه از مراکز خرید گندم در شهرستان البرز بازدید کرد.

در این بازدید که فرماندار، بخشدار مرکزی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز نیز حضور داشتند حمیده زرآبادی از مراکز خرید گندم و جو و محل تخلیه و بارگیری مراکز خرید این شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید همت زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البزر در خصوص  وضعیت بخش کشاورزی شهرستان و همچنین نحوه خرید گندم و جو در محل سیلو توضیحاتی به بازدید گنندگان ارائه داد.

حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص تسریع در روند خرید محصول تولیدی کشاورزان و پیگیری لازم برای پرداخت به موقع وجه آن تاکید کرد.

کد مطلب 3708555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها