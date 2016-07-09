برداشت گندم از اراضی کشاورزی شهرستان البرز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین، علی همت زاده در این باره گفت: پیش بینی می شود امسال ۴۴ هزار و ۱۷۵ گندم آبی و یک هزار و ۴۵۶ تن گندم دیم از مزارع کشاورزی شهرستان برداشت شود.

وی سطح زیرکشت گندم آبی را در سال زراعی جاری، ۸هزار و ۸۳۵ هکتار و گندم دیم را یک هزار و ۶۱۸ هکتار برآورد کرد.

همت زاده تصریح کرد: سطح قابل توجهی از اراضی کشاورزی این شهرستان البرز به کشت گندم اختصاص دارد و عمده ارقام کشت گندم آبی شامل پیشگام و پیشتاز وارقام دیم شامل سرداری و آذر۲ است.

برداشت مزرعه مقایسه ای ارقام کلزا در اراضی کشاورزی شهرستان البرز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: عملیات برداشت مزرعه مقایسه ای ارقام کلزا PVS در اراضی کشاورزی بخش مرکزی این شهرستان نیز انجام شده است.

وی افزود: در این طرح، مقایسه ۱۷ رقم از ارقام داخلی و خارجی کلزا شامل هیبرید و OP در سطح ۲.۷ هکتار از اراضی کشاورزی بخش مرکزی شهرستان البرز اجرا شده است.

همت زاده اظهارداشت: پس از یادداشت برداری های متعدد در فصل رشد نهایتاً با کیل گیری از کلیه ارقام و محاسبه میزان ریزش آنها برداشت انجام شده و نتایج جمع بندی در دست بررسی قرار گرفت.



بازدید نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی از مراکز خرید گندم شهرستان البرز

سید حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی روز شنبه از مراکز خرید گندم در شهرستان البرز بازدید کرد.

در این بازدید که فرماندار، بخشدار مرکزی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز نیز حضور داشتند حمیده زرآبادی از مراکز خرید گندم و جو و محل تخلیه و بارگیری مراکز خرید این شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید همت زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البزر در خصوص وضعیت بخش کشاورزی شهرستان و همچنین نحوه خرید گندم و جو در محل سیلو توضیحاتی به بازدید گنندگان ارائه داد.

حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص تسریع در روند خرید محصول تولیدی کشاورزان و پیگیری لازم برای پرداخت به موقع وجه آن تاکید کرد.