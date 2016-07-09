به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، حسین زارع صفت با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از ارسال پرونده مشهد به شورای جهانی صنایع دستی، داوران این شورا اردیبهشت ماه امسال از مشهد بازدید کردند.

وی با اشاره به اینکه نتایج این بازدید برای کارشناسان عالی شورای جهانی صنایع دستی ارسال شد، گفت: پس از بررسی‌های نهایی و اعلام نظر روسای چهار منطقه اروپا، آمریکای لاتین، آمریکای شمالی و آفریقا، طبق نامه خانم غدا هیجاوی رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی و بر اساس اعلام رسمی دفتر رئیس این شورا، مشهد به عنوان شهر جهانی سنگ های قیمتی انتخاب شد.

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این انتخاب که فرصت مغتنمی برای معرفی ظرفیت‌های مشهد الرضا(ع) محسوب می‌شود، نشان دهنده غنای فرهنگی استان خراسان رضوی و جایگاه تاریخی سنگ های قیمتی در آن است.

زارع صفت افزود: انتخاب مشهد به عنوان شهر جهانی سنگ های قیمتی می تواند نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال داشته و فرصت مناسبی برای توسعه صادرات سنگ های قیمتی باشد.

وی با اشاره به اینکه شهر مشهد به عنوان یک شهر بزرگ و مذهبی و یکی از قطبهای گردشگری فرهنگی و صنایع دستی کشور از ظرفیت های بسیار در حوزه تراش، تولید، فروش و صادرات سنگ های قیمتی برخوردار است، گفت: انتخاب آن به عنوان شهر جهانی سنگ‌های قیمتی ارزش فراوان دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی بیان کرد: از مجموع رشته‌های صنایع دستی در ایران ۷۰ رشته صنایع دستی در استان خراسان رضوی فعال است و ۹۰ درصد تراش، تولید، فروش و صادرات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کشور در این استان انجام می شود.

گفتنی است مراسم گرامیداشت این رویداد نیز مرداد ماه سال جاری در مشهد برگزار می‌شود.