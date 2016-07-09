مبادله ۲۰ میلیون و ۵۸۲ هزار سهم در بورس همدان

عباس صمدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: هفته گذشته تعداد ۲۰ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۳۰۸ سهم به ارزش ۶۶ میلیارد و ۳۱ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۴۴۷ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان اظهارداشت: ۴۳ درصد از معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و ۵۷ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی یادآور شد: این تعداد سهام متعلق به ۱۶۳ شرکت بود و در هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۱۹ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان عنوان کرد: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۷۴ هزار و ۴۹ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل آن، ۱۰۹ واحد افزایش یافت.