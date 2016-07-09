به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی ظهر شنبه در نشست با مدیرکل و کارکنان سازمان امور مالیاتی استان که در سالن اجتماعات استانداری گیلان برگزار شد، با اشاره به رویکرد دولت در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ، اظهار کرد: ایجاد امید در جامعه یکی از رویکردهای مهم دولت در این زمینه بوده است.

وی با اشاره به شرایط کشور در چند سال اخیر وفشارهای و مشکلات ناشی از تحریم ، افزود: متاسفانه این فشارها آسیب های جدی و مستقیمی به فضای کسب و کار مردم وارد کرده بود.

استاندار گیلان با بیان اینکه کاهش بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی ارزش پول کشور یکی از آسیب های ناشی از فشارهای اقتصادی بود، گفت: این کاهش در کمتر از یک سال مشکلات فراوانی برای واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به وجود آورد.

وی به تلاش دولت برای متعادل نگهداشتن اوضاع اقتصادی در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: به همین منظور ستادی باعنوان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان برای مرتفع کردن مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد شد.

نجفی با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری باعنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» ، تصریح کرد: دولت نیز براجرای کردن این شعار تأکید و تمام تلاش خود را برای عملی کردن آن بکار بسته است.

وی اعتدالگرایی و ثبات در بخش اقتصادی را از رویکردهای مهم دولت عنوان کرد و گفت: در زمینه ثبات در بخش اقتصادی می توان عملکرد سازمان مالیاتی را تحت نظارت و بررسی قرار داد.

استاندار گیلان در ادامه به نوع برخورد و رفتار با ارباب رجوع و رضایتمندی آنها اشاره کرد و افزود: مسئولان دستگاه های مالیاتی به دلیل ارتباط بیشتر با مردم باید اعتماد آنها نسبت به خود را جلب کنند.

وی حفظ سلامت و پاک دستی مسئولان و مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی را از مهم ترین ویژگی این افراد دانست و تأکید کرد: کوچک ترین مشکل در حوزه مسائل مالیاتی می تواند خدشه ای جبران ناپذیر به دستگاه مالیاتی استان و کشور وارد کند.

نجفی از مسئولان سازمان مالیاتی استان درخواست کرد در جهت رفع موانع تولیدو مشکلات در حوزه اقتصاد و صنعت استان برای مودیان مالیاتی ارفاق هایی در چارچوب قانون درنظر گرفته شود.

به گفته استاندار گیلان یکی از مشکلات و نارضایتی های مردم نسبت به برخی دستگاه های اجرایی رسیدگی نکردن به موقع به مسائل و مشکلات است که باید مسئولان دستگاه توجه ای ویژه در این زمینه انجام دهند.