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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۴

استاندار گیلان:

دستگاه‌ها توجه ویژه‌ای برای رسیدگی به مشکلات مردم داشته باشند

دستگاه‌ها توجه ویژه‌ای برای رسیدگی به مشکلات مردم داشته باشند

رشت-استاندار گیلان بااشاره به نارضایتی وگلایه مردم درخصوص رسیدگی نکردن به موقع دستگاه های اجرایی به مسائل ومشکلات آنها، آن رامطالبه به حق مردم دانست وخواستار توجه ویژه دستگاه ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی ظهر شنبه در نشست با مدیرکل و کارکنان سازمان امور مالیاتی استان که در سالن اجتماعات استانداری گیلان برگزار شد، با اشاره به رویکرد دولت در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ، اظهار کرد: ایجاد امید در جامعه یکی از رویکردهای مهم دولت در این زمینه بوده است.

وی با اشاره به شرایط کشور در چند سال اخیر وفشارهای و مشکلات ناشی از تحریم ، افزود: متاسفانه این فشارها آسیب های جدی و مستقیمی به فضای کسب و کار مردم وارد کرده بود.

استاندار گیلان با بیان اینکه کاهش بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی ارزش پول کشور یکی از آسیب های ناشی از فشارهای اقتصادی بود، گفت:  این کاهش در کمتر از یک سال مشکلات فراوانی برای واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به وجود آورد.

وی به تلاش دولت برای متعادل نگهداشتن اوضاع اقتصادی در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: به همین منظور ستادی باعنوان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان برای مرتفع کردن مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد شد.

نجفی با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری باعنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» ، تصریح کرد: دولت نیز براجرای کردن این شعار تأکید و تمام تلاش خود را برای عملی کردن آن بکار بسته است.

وی اعتدالگرایی و ثبات در بخش اقتصادی را از رویکردهای مهم دولت عنوان کرد و گفت: در زمینه ثبات در بخش اقتصادی می توان عملکرد سازمان مالیاتی را تحت نظارت و بررسی قرار داد.

استاندار گیلان در ادامه به نوع برخورد و رفتار با ارباب رجوع و رضایتمندی آنها اشاره کرد و افزود: مسئولان دستگاه های مالیاتی  به دلیل ارتباط بیشتر با مردم باید اعتماد آنها نسبت به خود را جلب کنند.

وی  حفظ سلامت و پاک دستی مسئولان و مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی را از مهم ترین ویژگی این افراد دانست و تأکید کرد: کوچک ترین مشکل در حوزه مسائل مالیاتی می تواند خدشه ای جبران ناپذیر به دستگاه مالیاتی استان و کشور وارد کند.

نجفی از مسئولان سازمان مالیاتی استان درخواست کرد در جهت رفع موانع تولیدو مشکلات در حوزه اقتصاد و صنعت استان برای مودیان مالیاتی ارفاق هایی در چارچوب قانون درنظر گرفته شود.

به گفته استاندار گیلان یکی از مشکلات و نارضایتی های مردم نسبت به برخی دستگاه های اجرایی رسیدگی نکردن به موقع به مسائل و مشکلات است که باید مسئولان دستگاه توجه ای ویژه در این زمینه انجام دهند.

کد مطلب 3708560

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