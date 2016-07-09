به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رضازاده رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه جمع آوری صرف افراد معتاد در بلندمدت تاثیرگذار نیست، می گوید: ما برای اینکه معتاد متجاهر چه زن و چه مرد را از حالت بی خانمانی در بیاروریم و به زندگی سالم بازگردانیم، چاره ای نداریم جز آن که از مسیر درست برویم. یکی از مسیرها توسعه مراکز ترک اعتیاد ارزان قیمت یا رایگان است که در حال حاضر بودجه این مراکز کم شده و مراکز رایگان و چندان ارزان قیمت نیستند.

وی ادامه می دهد: تجربه نشان می دهد گسترش برنامه کاهش آسیب و توسعه مراکز خودمعرف یا مراکز ماده ۱۵ از مهم ترین راه ها برای کاهش آسیب است. مراکزی که در آن معتاد نه با اجبار که با میل خود و به طور داوطلبانه پذیرش می شود.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی تصریح می کند: طبق قانون بهزیستی موظف است تا مراکز ماده ۱۵ را گسترش دهد و در حال حاضر هم ۲ هزار و ۳۰۰ مرکز در حال فعالیتند. برخی از این مراکز ارزان قیمت و برخی در اختیار بخش خصوصی قرار دارند.

رضازاده می گوید: در مراکز ماده۱۵ با سیستم مددکاری تلاش می شود تا بهبودیافتگان به خانواده بازگردند و زنان بی سرپرست نیز به مراکز اجتماعی زنان آسیب دیده ارجاع داده شوند. خانم های معتادی هم که به ماشین های اورژانس اجتماعی مراجعه کنند در صورت تمایل بلافاصله به مراکز درمان خودمعرف سپرده می شوند.