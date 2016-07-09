فضای مطالعه کتابخانه های خوزستان جوابگوی نیاز مخاطبان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید لطف الله سپهر ظهر امروز شنبه در دیدار با شریعتی استاندار خوزستان در مورد دغدغه های فرهنگی کتابخانه های عمومی به گفتگو پرداخت.

وی ضمن تبریک عید فطر اظهار کرد: امیدواریم در این سمت، شاهد موفقیت روز به روز خوزستان و حضرتعالی باشیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان در ادامه گزارشی از وضعیت موجود کتابخانه های عمومی استان ارائه داد و گفت: استان خوزستان با دارا بودن ۲۱۵ باب کتابخانه نهادی و مشارکتی و تعداد بیش از دو میلیون و ۵۷۵ هزار و ۳۶۴ جلد کتاب و تعداد ۱۵۲ هزار و ۸۱ نفر عضو و میزان ۸۷۱ هزار و ۲۴ متر زیربنا در حال خدمت رسانی به هم استانی ها است.

حجت الاسلام سپهر افزود: هم اکنون در استان خوزستان ۸۷ هزار و ۱۲۴ متر زیربنا در کتابخانه های عمومی داریم که به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت استان ۱.۸۳ متر فضای مطالعه وجود دارد که جوابگوی نیاز مخاطبان نیست و باید تا سال ۱۴۰۴ به هشت متر مربع به ازای هر ۱۰۰ نفر افزایش داشته باشد که می طلبد نگاه ویژه ای به این بخش داشته باشیم.

وی ادامه داد: توجه ویژه به امر مطالعه و کتابخوانی که از دستورات و منویات مقام معظم رهبری است اهتمام ویژه و توجه حداکثری استاندار را می طلبد تا بتوانیم خدمتی در این حوزه به فرهنگ و گسترش کتابخوانی در استان داشته باشیم.

حجت الاسلام سپهر گفت: از سال گذشته تا به امروز برنامه های بزرگ و متنوع و مختلفی از جمله: برگزاری همایش ملی عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب در کتابخانه های عمومی، همایش ملی شعر کتاب با محوریت کتاب خوانی، برگزاری بیش از ۲۳۱ سلسله نشست های کتاب خوان (به اشتراک گذاری کتاب های خوانده شده) در چهار قالب تخصصی، مدرسه ای، عمومی و فضای مجازی و... در اداره کل کتابخانه های عمومی استان صورت گرفته است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان، برنامه های در دست اقدام این اداره کل را این چنین برشمرد: برگزاری جشنواره کتاب خوانی رضوی همزمان با کل کشور در خوزستان، اجرای طرح ۵۰ کتاب سال (معرفی چهار کتاب در یک ماه) و فعالیت های جنبی و مطالعاتی که همگی در حال اجرا هستند.

وی در پایان عنوان کرد: از استاندار خوزستان می خواهیم تشکیل جلسات انجمن کتابخانه های عمومی استان به ریاست ایشان و به صورت منظم برگزار شود و عنایت ویژه ای به تجهیز و تکمیل پروژه های در دست ساخت داشته باشند.