داریوش کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد حادثه دیدگان در ایام تعطیلات عید فطر در اصفهان ۲۰۸ نفر ثبت شده است.

وی افزود: ۲۴۸ نجاتگر این جمعیت در قالب ۸۳ تیم عملیاتی با همراه داشتن تجهیزات لازم امدادی در عملیات‌های یادشده به کارگیری شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: در این مدت ۳۱ مورد حادثه جاده‌ای، ۱۶ مورد خدمات حضوری، هشت مورد حادثه شهری، پنج مورد حادثه ساحلی، یک مورد حادثه کوهستان، یک مورد زلزله و یک مورد خدمات مناسبتی توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان پوشش داده شد.

وی گفت : مرحله دوم طرح عملیات امداد و نجات تابستانه با پوشش عملیاتی وسیع از روز ۱۶ تیرماه همزمان با تعطیلات عید سعید فطر آغاز شد و تا پنجم مهرماه ادامه دارد.

برخورد تریلر حامل سوخت با سواری چهار مجروح برجای گذاشت

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: امروز بدنبال برخورد تریلر حامل سوخت با سواری در بزرگراه کاشان- نطنز چهار نفر مجروح شدند.

وی اظهار داشت: امروز سواری پراید با چهار سرنشین به علت خرابی در کنار اتوبان کاشان - نطنز کیلومتر ۱۰ متوقف شده بود که تریلر حامل سوخت با آن برخورد کرد و هر چهار سرنشین مجروح شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان بیان داشت: نجاتگران پایگاه امداد و نجات بین شهری کاشان بلافاصله پس از دریافت خبر با یک دستگاه خودروی نجات و یک دستگاه آمبولانس به یاری حادثه دیدگان شتافتند.

کریمی افزود: بعد از نجات، رهاسازی و انجام کمک های اولیه، مصدومین به مرکز درمانی شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.