لزوم آموزش مسائل دینی به کودکان/هدف استکبارترویج فرهنگ برهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک‌تر شدن به هفته حجاب و عفاف، سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با تشکیل جلسه‌ای به بررسی و بحث و گفت و گو در خصوص مسائل و نکته نظرات اعضای حاضر در خصوص حجاب و عفاف پرداختند.

مهدکودک‌ها به‌جای رقص، مسائل ارزشی و دینی آموزش دهند

رئیس دادگستری شهرستان اهر در این جلسه که ظهر شنبه برگزار شد، به آمار طلاق و مفاسد اجتماعی و غیراخلاقی اشاره کرد و گفت: عامل اصلی اکثر مفاسد اجتماعی و اعمال غیراخلاقی عدم رعایت عفاف و حجاب است.

حجت‌الاسلام محمدعلی نظری اظهار داشت: طبق قانون اعمالی که عفت عمومی را جریحه‌دار نماید جرم محسوب می‌گردد و برای افراد بی‌حجاب در قانون مجازات معین‌شده است.

رئیس دادگستری اهر در ادامه افزود: مدیران ادارات به مسئله حجاب اهمیت دهند و از ورود افراد بی‌حجاب معذور باشند و در مهدکودک‌ها به‌جای قرآن و مسائل ارزشی و دینی، به آموزش‌های دیگر ازجمله رقص نپردازند و در تبلیغ پوشش اسلامی و پوشش‌های سنتی و محلی قدیم به کودکان و نوجوانان اهتمام ورزند.

هدف استکبار ترویج فرهنگ برهنگی و ولنگاری با برنامه‌های غیراخلاقی است

فرمانده انتظامی اهر در ادامه این جلسه گفت: نظام‌های استکباری درصدد هستند تا به ارزش‌های اسلامی آسیب بزنند و در چالش هستند تا با ترویج فرهنگ برهنگی و ولنگاری از طریق برنامه‌های غیراخلاقی در فرهنگ اسلامی شبهه و تردید ایجاد نمایند، این حملات به فرهنگ ایرانی با برنامه‌ریزی‌های قبلی صورت می‌گیرد.

سرهنگ یونس منفرد امنیت اخلاقی را جزو مسائل امنیتی دانست و گفت: باید برای حفظ آن در مرحله اول باید فرهنگ‌سازی شود تا اکثریت به آن روی‌آورند و آن‌وقت می‌توان با اقلیت هنجارشکن برخورد نمود، امروزه در فیلم و رسانه‌ها تجمل‌گرایی و ترویج فرهنگ غربی نمود دارد و در این امر نیاز به فرهنگ‌سازی داریم و نیروی انتظامی در این زمینه آماده است.

فرصت‌طلبی سلطنت‌طلبان برای تبلیغ بی‌حجابی در جامعه

فرمانده سپاه ناحیه اهر با انتقاد از دیدگاه جوانان به آموزه‌های دینی گفت: عفاف و حجاب با انقلاب و سپاه نیامده است بلکه امری است مردمی و دینی و برای حمله به آن دشمن برنامه‌ریزی نموده است و در این راه مردم ایران شهید نیز داده‌اند و کار به‌جایی رسیده است که گروهی سلطنت‌طلب و بازماندگان رژیم منفور پهلوی فرصت را مناسب می‌دانند تا با عدم رعایت حجاب و حمله به آن بی‌حجابی را تبلیغ نمایند برای جلوگیری از این امر متولیان کشور برنامه‌ریزی کرده‌اند.

سرهنگ عبدالحسین ایمانی ادامه داد: جا دارد که در این هفته هر اداره در هر روز برنامه خاصی تدوین نماید و با نصب بنرهای تبلیغی در این ایام و با اطلاع‌رسانی در سایت‌ها و فضاهای مجازی به تبلیغ این امر بپردازند. سرهنگ ایمانی ضمن پذیرش مسئولیت همایش تجمع مردمی مدافعان حریم خانواده خواستار همکاری و مشارکت تمامی نهادهای شهرستان در این زمینه شد.