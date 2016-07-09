جزئیات آزمون سراسری ۹۵در استان هرمزگان/توزیع کارت از ۲۰تیرماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سمتی ظهر شنبه در نشستی با خبرنگاران در تشریح جزئیات آزمون سراسری سال ۹۵ در استان هرمزگان بیان داشت: داوطلبان می توانند از روز یکشنبه ۲۰ تیرماه لغایت روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه برای مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و وارد کردن اطلاعات ثبت نام خود، برگه ورود به جلسه امتحانی را دریافت کنند.

وی درباره رفع نقص کارت آزمون گفت: چنانچه داوطلبان در برگه ورود به جلسه مغایرتی از لحاظ مشخصات فردی، عکس، سهمیه، دین، زبان خارجه مشاهده کردند می توانند از روز سه شنبه مورخ ۲۲ تیرماه لغایت روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه صبح از ساعت ۸ تا ۱۲ و بعد از ظهر از ساعت ۱۴ الی ۱۸ به باجه های رفع نقص در بندرعباس به آدرس: آزادشهر- بلوار افروز شهابی پور- مجتمع آموزشی پژوهشی بصیرت (مجتمع گفتگوی تمدنها)، در شهرستانها به اداره آموزش و پرورش آن شهرستان و در کیش به پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف مراجعه کنند.

وی با اشاره به رقابت ۱۸ هزار و ۹۶۱ نفر در آزمون سراسریی سال ۱۳۹۵ در هرمزگان گفت: این آزمون در۴ نوبت صبح و عصر روزهای پنج شنبه و جمعه ۲۴ الی ۲۵ تیر ماه در استان هرمزگان برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: در آزمون آزمون سراسری‌ سال در استان هرمزگان ۱۳۹۵، ۶۴.۷ درصد شرکت کنندگان را بانوان و ۳۵.۳ درصد را آقایان تشکیل می دهند.

سمتی خاطر نشان کرد: هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس­دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته‌ باشد و از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، هرگونه دستگاه ارتباطی (از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند و ...)، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.