توزیع کارت شرکت در آزمون سراسری فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، حسین شفیعی با اعلام این خبر تصریح کرد: داوطلبان می توانند کارت شرکت در آزمون خود را از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org مشاهده و دریافت کنند.

وی افزود: داوطلبان برای رفع هرگونه نقص احتمالی در کارت ورود به جلسه آزمون به دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر واقع در بلوار جمهوری اسلامی روبروی میهمانسرای فرهنگیان مراجعه کنند.

شفیعی با بیان اینکه وزارت علوم و فناوری مسئول برگزاری آزمون سراسری در اکثر شهرستان های استان است، تصریح کرد: مسئولیت برگزاری این آزمون در شهرستان های بافت، بم، رابر، نرماشیر، راور، منوجان، قلعه گنج، رودبار جنوب، ریگان و کوهبنان به آموزش و پرورش واگذار شده است.

آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و گروه آزمایشی علوم انسانی ساعت هشت صبح روز پنج شنبه بیست و چهارم تیرماه جاری، آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر بعد از ظهر همان روز ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه و گروههای آزمایشی علوم تجربی و زبان خارجی روز جمعه بیست و پنجم تیر ماه جاری به ترتیب ساعات هشت صبح و ۱۵ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر برگزار می شود.