سند آمایش سرزمینی گلستان ۹۵ درصد صحت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول سلمان ماهینی ظهر شنبه در شورای برنامه‌ریزی استان گلستان گفت: آمایش سرزمینی کاربری کلان را نشان داده و بخشی از مشکلات را حل می‌کند.

وی افزود: در این سند ۸۰ پیشران اولیه در نظر گرفته‌شده و برای توسعه پایدار استان تبعیت از چهار محور درون استانی شناسایی شدند، همچنین عوامل برون‌استانی و توجه به پیشران‌ها و اجرای هماهنگ و متمرکز آن‌ها از دیگر عوامل توسعه پایدار در گلستان است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تصریح کرد: مدیریت پوشش و کاربری سرزمین و ارتقاء آن، مکان‌یابی کاربری‌های جدید و باز چینش کاربری‌های قدیم و ارتقاء آن‌ها و رفع محرومیت‌های روستاها و شهرستان‌ها بر اساس تحلیل اجتماعی اختصاصی چهار محور درون استانی توسعه است.

ماهینی گفت: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و ارتباط استان با در درون کشور از مهم‌ترین پیشران‌ها است.

به گفته وی، در برخی مناطق مرتعی استان ۳۶ گیاه با کاربرد دارویی غذایی و صنعتی بومی داریم، برخی از جنگل‌ها در حال بازکشت است و در حاشیه جنگل‌های انبوه می‌توان دست به باغداری زد.

ماهینی اظهار کرد: ۴.۶ درصد مناطق مسکونی و ۶.۳ درصد جاده‌ها در محدوده رودخانه‌ها هستند و باید این مورد را حتماً در نظر داشت.

وی افزود: در متوسط ارزش‌افزوده محصولات کشاورزی، با وجودیکه گلستان استانی کشاورزی است، رتبه ۲۸ کشور راداریم و در برخی مناطق کشت تکلیفی انجام می‌شود.

ماهینی اظهار کرد: در معادن خام فروشی انجام می‌شود و باید زنجیره‌ها شکل بگیرد تا این مشکل حل شود.

وی تأکید کرد: در سال ۱۴۱۴ توان حداکثری استان گلستان دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت است و در آن سال تنها ۶ درصد آب‌های زیرزمینی و ۳۸ درصد آب‌های سطحی قابل‌استفاده هستند و در این راستا باید برای تکمیل سدها گام برداریم.