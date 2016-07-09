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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۴

در ایام تعطیلات عید فطر انجام شد؛

تردد بیش از ۱۳۵ هزار خودرو از تهران به سمت قم

تردد بیش از ۱۳۵ هزار خودرو از تهران به سمت قم

قم - مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم از تردد ۱۳۵ هزار و ۳۴۴ خودرو از عوارضی قم تهران به سمت قم در ایام تعطیلات عید فطر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، حسین شعبان‌زاده با اشاره به آمار تردد مسافران به قم در ایام تعطیلات عید فطر اظهار کرد: در ایام تعطیلات شاهد ورود زائران به شهر قم بودیم، آمار خودروهای وارد شده به شهر قم با دوربین‌های ورودی تهران به سمت قم ثبت شده که در مجموع ۱۳۵ هزار و ۳۴۴ خودرو از عوارضی قم - تهران به سمت قم تردد داشته‌اند.

وی افزود: روز ۱۶ تیر از سمت عوارضی ۶۱ هزار و ۸۱۱ خودرو، میدان ۷۲ تن ۲۳ هزار و ۵۰۱ خودرو و بلوار زائر ۱۶هزار و ۴۱۸ خودرو وارد قم شده است.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به آمار ورود خودروها به قم روز ۱۷ تیرماه امسال گفت: ۳۸ هزار و ۸۲ خودرو از محل عوارضی، ۲۱ هزار و ۵۴۷ خودرو ازمیدان ۷۲ تن و ۱۴ هزار و ۵۶ خودرو از بلوار زائر ورود به قم داشته‌ است.

وی عنوان کرد: روز ۱۸ تیرماه از عوارضی ۳۵ هزار و ۴۵۱ خودرو، ۷۲ تن ۱۸ هزار و ۶۱۴ خودرو و بلوار زائر ۱۴ هزار و ۳۰۲ دستگاه خودرو وارد قم شدند.

کد مطلب 3708578

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