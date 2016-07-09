ترویج حجاب و عفاف باید به صورت مستمر صورت گیرد

صمد طائری در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر به خبرنگار مهر گفت: تنها در روز میلاد حضرت زهرا(س) جایزه عفاف و حجاب اهدا میشود و این مهم مورد توجه قرار می گیرد در حالیکه تداوم این امر، بسیار مؤثر خواهد بود زیرا مسئله حجاب مقطعی نباشد و بایستی ادامه داشته باشد.
وی در ادامه افزود: با سرکشی به مدارس به دانش آموزان محجبه با اهدای هدایای در سر صف ضمن تشویق به تقویت و تبلیغ حجاب کمک نماییم، آمار دانش آموزان دختر ۹ ساله را که به سن تکلیف رسیدهاند جمعبندی نموده و برای آنان جلسه و برنامهریزی آموزشی داشته باشیم.
سن باقرپور رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایعدستی اهر نیز در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار مهر ضمن اعلام آمادگی برای مشارکت در برنامههای هفته عفاف و حجاب، با اشاره به برگزاری جشنواره ورنی در اهر، خواستار همکاری تمامی مسئولان برای برگزاری هفتمین دوره آن شد.
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