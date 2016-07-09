۴۴۵ هزار مشترک گاز طبیعی در لرستان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت اله شمس خرم آبادی با اشاره به اینکه ۴۴۵ هزار و ۷۵۴ هزار مشترک گاز طبیعی در استان وجود دارد، اظهار داشت: تا کنون پذیرش این تعداد مشترک با اجرای شش هزار و ۲۴ کیلومتر شبکه گاز در استان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه طی سه ماهه نخست سال جاری دو هزار و ۶۴۲ مشترک در استان به جمع مشترکین گاز طبیعی افزوده شده است، افزود: از این تعداد ۷۶۸ مشترک روستایی و هزار و ۸۷۴ مشترک شهری بوده اند.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان با اشاره به اینکه هم اکنون ۹۹ هزار و ۵۰۲ مشترک روستایی جزو مشترکین شرکت گاز لرستان هستند، عنوان کرد: ظرفیت پذیرش اشتراک در روستاها به سرعت در حال افزایش است.

شمس خرم آبادی با بیان اینکه تا کنون ظرفیت پذیرش ۱۱۹ هزار و ۹۵۳ مشترک روستایی در استان ایجاد شده است، اضافه کرد: طی سه ماه نخست امسال ظرفیت پذیرش پنج هزار و ۷۳۲ مشترک روستایی و ۶۷۶ مشترک روستایی ایجاد شده است.