اصلاحیه بودجه۹۵ شرایط حاکم بر کشور را بهبود می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان سمنان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، ضمن اشاره به ارسال اصلاحیه بودجه۹۵ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: بررسی اصلاحیه بودجه سال جاری نشان می دهد که شرایط حاکم برآن باعث خروج بودجه از حالت انقباضی فعلی خواهد شد و شرایط اقتصادی کمی بهبود خواهد یافت.

وی افزود: یکی از انتقاد ها به بودجه نگاه کمرنگ به مقوله خروج از بودجه انقباضی بود که خوشبختانه در اصلاحیه ای که به مجلس ارسال شده، این مهم دیده شده است.

عضو خانه ملت با تقدیر از دولت یازدهم به دلیل پذیرش تغییر و اصلاح بودجه۹۵، گفت: دولت و مجلس همراهی خوبی را با یکدیگر دارند و در حال حاضر بسترهای همراهی و تعامل بین این دو قوه بیش از گذشته فراهم است لذا امیدواریم این تعاملات در نهایت به نفع مردم، کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد.

همتی با اشاره به تغییراتی که دولت در اصلاحیه بودجه سال جاری اعمال کرد تا حمایت کامل مجلس را به دست آورد، بیان داشت: به نظر می رسد کابینه یازدهم به دنبال ایجاد تحرک در فضای اقتصادی و تولید در کشور است لیکن ما معتقدیم تحرک و خروج از رکود، نیاز امروز اقتصاد ما است.

وی افزود: دولت با اعمال تغییراتی در سیستم اعتبارات دولتی به نوعی به دنبال بازگردن فضا است و این پیام واضح دولت قطعا با همراهی خوب مجلس نشینان روبرو خواهد شد.

دولت به حال تولید فکری کند

نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس همچنین از دولتمردان خواست تا نگاه ویژه ای به مقوله تولید داشته باشند و گفت: افزایش مالیات‌ها در شرایط رکود و بحران اقتصادی فشار مضاعفی به فعالان اقتصادی آورده و بسیاری از واحد های تولیدی در همین اتسان سمنان را مشکلات جدی روبرو ساخته است.

همتی با اشاره به کارکرد کارگروه رفع موانع تولید در استان، ابراز داشت: خوشبختانه در این کارگروه مقدار قابل توجهی از موضوعات مربوط به تولید و رونق اقتصاد طرح و بررسی می شود اما برای ریشه کنی مشکلات بخش های تولیدی استان، اقداماتی فرا استانی نیاز است هرچند اقدامات کارگروه رفع موانع تولید استان به ریاست استانداری سمنان نیز اقدامات قابل تحسینی در دستور کار دارد.

وی همچنین خطاب به دستگاه های ذی ربط با مقوله خشکسالی و آب، افزود: استان سمنان در آستانه فصل گرما نیازمند همت والای شما دستگاه های اجرایی در تامین آب شرب مردم و فرهنگ سازی در راستای اشاعه و ترویج صرفه جویی است.