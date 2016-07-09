کنترل های لازم اسنادو کالا بصورت دقیق در گمرکات هرمزگان انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، عزیزالله کناری در تشریح عملکرد کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: با توجه با اینکه در سال های قبل از ۱۳۹۳ گرایش به قاچاق دام سبک بدلیل تقاضای کشورهای حوزه خلیج فارس بالا بود، کمیسیون استان با پیگیری های مستمر و حمایت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق به اخذ مجوز صادرات دام شد که علاوه بر اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم برای استان و دیگر استان های دام خیز و جلوگیری از قاچاق بی رویه آن، از شهریور ۱۳۹۳ تا خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تعداد ۹۲۸ هزار و ۹۹۱ راس دام سبک (گوسفند و بز) و ۱۵۰ راس دام سنگین (گاو) از هرمزگان صادر شده است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: کاهش پرونده های قاچاق صاحب متواری و بلاصاحب با انجام کار اطلاعاتی و شناخت صاحبان آنها قبل از توقیف و انتقال محموله در مسیرها و فرار صاحبان اصلی کالا و شناسایی و انجام اقدامات مقابله ای در مسیرهای فرعی مورد استفاده قاچاقچیان که تقریباً تبدیل به نقاط امنی جهت عبور محموله ها شده بود و تا حدودی انتقال کالا بصورت تضمینی از آن مسیرها انجام می شد، از جمله دیگر اقدامات بوده است.

کناری با بیان اینکه مبادی رسمی یکی از بزرگترین نقاط ورود و خروج کالا به کشور می باشد که به لحاظ بالا بودن حجم کالاها و نبود تجهیزات لازم، امکان هرگونه سوء استفاده نیز فراهم است، اظهار داشت: لازم است کنترل های لازم اسنادی و کالایی بصورت دقیق و همزمان انجام شود و گمرک جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سوء استفاده از اسناد گمرکی اقدامات خوبی با الکترونیکی نمودن صدور پته گمرکی انجام داد و تا حد زیادی نیز از جعل این سند جلوگیری شده است.

وی ادامه داد: اما این اقدام متاسفانه تکمیل نشده و لازم است برای تکمیل این اقدام، انبارهای تخلیه و بارگیری کالا (استریپ کالا) نیز به سیستم مزبور مجهز شوند و مسیرهای عبور استان های ساحلی و مرزی و دارای گمرکات نیز به سیستم های کنترل هوشمند مجهوز شوند تا امکان عبور چند محموله با یک پته الکترونیکی حذف شود.

وی اضافه کرد: برای این کار باید در مسیرهای خروجی استان های مزبور دوربین پلاک خوان متصل به بانک اطلاعاتی گمرک نصب و اعتبار پته ها بصورت اتوماتیک با عبور محموله ابطال شود که ما در استان هرمزگان اکثر انبارهای مزبور را با همکاری گمرکات استان به این سیستم مجهز نموده ایم و امکان ورود و خروج کالای قاچاق از این انبارها به حداقل رسانده ایم و در طرح هوشمندسازی معابر جاسک تا بندرعباس و بندرعباس تا حاجی آباد با نصب و راه اندازی حدود ۳۶ عدد دوربین پلاک خوان سعی در فراهم نمودن زیرساخت کنترل هوشمند پته ها و مجوزهای الکترونیکی گمرکات داریم.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان گفت: عدم کنترل فیزیکی کالاها در گمرکات مشکل و چالش بزرگی است که شدیداً مورد استفاده سوءاستفاده کنندگان قرار می گیرد و کالاها در پوشش کانتینر درب بسته با کم اظهاری و خلاف اظهاری بصورت قاچاق وارد کشور یا از کشور خارج می شود که ما در استان هرمزگان ضمن انجام تعمیرات یک دستگاه x-ray موجود، تعداد اسکن های استان را از روزانه ۱۵۰دستگاه به ۲۰۰دستگاه افزایش داده ایم.

کناری همچنین با اشاره به اهم اقدامات استان هرمزگان برای مقابله با قاچاق سوخت، بیان داشت: اجرای دو مرحله پایش ۴۸ ساعته جایگاه های عرضه سوخت در استان و کاهش ۳۶ درصدی سوخت توزیعی روزانه حدود یک میلیون لیتر در استان، اجرای بیش از ۲۰۰ مورد عملیات پاکسازی مناطق ساحلی آلوده به قاچاق سوخت و تخریب حجم بالایی مخازن نگهداری و لوله های انتقال سوخت، شناسایی، توقیف و مسدود نمودن بیش از ۶۵۰۰ عدد کارت سوخت سرگردان در استان و جلوگیری از قاچاق روزانه حدود ۹۷۵ هزار لیتر سوخت، انجام کار اطلاعاتی خوب و برخورد با ۳۵ فروند لنج حامل سوخت قاچاق و کشف بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در دی ماه سال ۱۳۹۳ از جمله این اقدامات بوده است.

وی یادآور شد: نظارت و کنترل مستمر بر عملکرد سهمیه بگیران عمده سوخت در استان، اجرای طرح سراسری عرضه سوخت بصورت پیمایشی و اصلاح سیستم توزیع سوخت ناوگان برون شهری بر اساس عملکرد، عدم عرضه سوخت به قیمت آزاد در کلیه جایگاه های عرضه سوخت استان و کاهش سهمیه مینی بوس های شیشه بلند ۲۱ نفره از روزانه ۳۰۰ لیتر به ۶۰ لیتر همچون سایر مینی بوس ها از دیگر اقدامات برای مبارزه با قاچاق سوخت در هرمزگان بوده است.