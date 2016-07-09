به گزارش خبرنگار مهر، علی ترکاشوند در جلسه ستاداقتصادمقاومتی البرز که ظهر شنبه در سالن جلسات شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه سال گذشته مبلغ ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی به متقاضیان ارائه شده است، اظهار کرد: باید در راستای ارائه تسهیلات با دقت نظر بیشتری وارد عمل شویم.

وی با بیان اینکه باید ارائه تسهیلات به صورت هدفمند و منطقه ای انجام شود، افزود: با در نظر گرفتن ظرفیت های هر منطقه به راحتی می توان نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کرد.

رئیس بسیج سازندگی استان البرز خاطرنشان کرد: خوشبختانه بسیج سازندگی استان البرز تا کنون در بحث اقتصاد مقاومتی به خوبی ظاهر شده از طرفی باید به این نکته نیز اشاره کرد که صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستاها به خوبی انجام گرفته است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به مبحث مهم آموزش در بخش های مختلف جوامع روستایی، گفت: می توان تسهیلات را در دو بخش به متقضایان ارائه کرد به نحوی که در صورت استفاده مناسبت از مرحله نخست تسهیلات زمینه اخذ مرحله دوم برای افراد فراهم شود.

آغاز اجرای پروژه ایجاد معیشت پایدار روستا با رویکرد گردشگری در البرز

همچنین حسین محمدی مدیرکل محیط زیست استان البرز گفت: با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین استانداری البرز پروژه ایجاد معیشت پایدار در روستا با رویکرد گردشگری در روستاهای شهرستان طالقان و بخش آسارا آغاز شده است.

در پایان ابوالفضل باقرنیا مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با تاکید بر لزوم توجه به مبحث مهم حمل و نقل روستایی، خاطرنشان کرد: باید حمل و نقل روستایی به سمت خودروهای جمعی در رابطه با حمل بار سوق داده شود.