به گزارش خبرنگار مهر، علی امید سیفی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در شهرستان پلدختر با اشاره به اینکه در مسیر شهرستان پلدختر ۴۴۰ دستگاه پمپ آب غیرمجاز وجود دارد، اظهار داشت: از این دستگاه ها سالانه ۴۰ میلیون مترمکعب آب غیرمجاز برداشت می شود.

وی با بیان اینکه در مسیر اتصال خرم آباد به پلدختر ۶۷ دستگاه غیرمجاز برداشت آب وجود دارد که سالانه از آنها ۶ میلیون مترمکعب آب برداشت می شود، تصریح کرد: در منطقه ویسیان نیز که کاشت برنج وجود دارد سالانه ۱۸ میلیون مترمکعب آب غیرمجاز برداشت می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان با تاکید بر اینکه در مجموع سالانه ۶۲ میلیون مترمکعب آب غیرمجاز در پلدختر برداشت می شود، افزود: امسال بالغ بر ۴۰۳ دستگاه پمپاژ آب غیرمجاز در سطح استان جمع آوری شده است.