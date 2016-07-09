به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده در دیدار با اعضای ستاد برگزاری یادواره شهدای اطلاعات نیروی زمینی سپاه در قرارگاه منطقه‌ای عاشورا، با بیان این که بزرگداشت یاد شهدا جامعه را بیمه می‌کند، افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی خیر و برکت به همراه دارد و فضای استان را با فرهنگ ایثار و شهادت معطر می‌کند.

وی با بیان این که معرفی منش و روش شهدا به نسل جوان رسالت بزرگی است، خاطرنشان کرد: نسل جوان تشنه پذیرش فرهنگ ایثار و شهادت است و اگر تاکنون اطلاعات کافی به جوانان داده نشده ناشی از کوتاهی ماست.

جبارزاده با تاکید بر همکاری همه دستگاه‌های مسوول برای برگزاری هرچه بهتر یادواره‌های شهدا، گفت: باید تلاش کنیم هر یادواره نسبت به گذشته پربارتر و با محتوای بیشتری برگزار شود.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر این که باید از حالت کلیشه‌ای خارج شویم، افزود: برای انتقال هرچه بهتر پیام شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت باید از روش‌های جدید و هنرمندانه استفاده شود که در این زمینه بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان استان ضروری است.

یادواره شهدای اطلاعات نیروی زمینی سپاه در قرارگاه منطقه‌ای عاشورا روز پنجم مرداد ماه سال جاری در تبریز برگزار می‌شود.