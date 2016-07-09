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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۲

احکام اعضای شورای پارک علم و فناوری لرستان صادر شد

احکام اعضای شورای پارک علم و فناوری لرستان صادر شد

خرم آباد - احکام اعضای جدید شورای پارک علم و فناوری لرستان از سوی وزارت علوم صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در احکامی از سوی وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و به پیشنهاد محمودرضا شاکرمی سرپرست پارک علم و فناوری استان لرستان چهار عضو جدید شورای پارک علم و فناوری استان به مدت دو سال منصوب شدند.

بنابراین گزارش در احکام صادره از سوی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم محمد فیضیان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، سامان غلامرضایی سرپرست معاونت فناوری و غلامعباس دهقانپور مدیر اداری و مالی پارک علم و فناوری لرستان به عنوان اعضای جدید شورای پارک علم و فناوری استان لرستان منصوب شدند.

همچنین در حکم دیگری از سوی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، محمودرضا شاکرمی سرپرست پارک علم و فناوری استان لرستان به عنوان رئیس شورای پارک علم و فناوری لرستان منصوب شد.

شورای پارک علم و فناوری بعد از هیئت امنا بالاترین نهاد تصمیم گیری و سیاست گذاری پارک علم و فناوری استان است.

گفتنی است علی آشتاب مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان، فرهاد نامداری عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان و حسین جهانگیر مدیرعامل شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر نماینده واحدهای فناور نیز پیش از این به عنوان اعضای شورا منصوب شده بودند.

کد مطلب 3708592

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