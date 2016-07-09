تولیدکنندگان و سرمایه گذاران پنبه در بشرویه حمایت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری فرماندار شهرستان بشرویه ظهر شنبه در جلسه بررسی وضعیت پنبه شهرستان گفت: باتوجه به اینکه بشرویه در کشت پنبه در سطح استان پیشرو است و تعداد زیادی از کشاورزان این منطقه بحث کاشت و برداشت پنبه را دنبال می‌کنند لذا بایستی مباحث مربوطه به این محصول را به جد پیگیری کنیم.

فرماندار بشرویه بیان کرد: باوجود اینکه پنبه محصولی است که به آب زیادی نسبت به برخی محصولات دارد اما به دلیل مزایای بسیار آن، کشت این محصول توصیه می‌شود.

وی تاکید کرد: از ۸۵ درصد جمعیتی که در بشرویه از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند، بخش قابل توجهی در بحث تولید پنبه مشغول فعالیت هستند لذا با اخذ تدابیر لازم و استفاده از روش های مناسب بایستی کشت این محصول در شهرستان ادامه داشته باشد.

کاهش ۷۰۰ هکتاری سطح زیر کشت پنبه در بشرویه

حسین سرچاهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه در این جلسه گفت: شهرستان بشرویه در بحث کشاورزی حفاظتی جز مراکز ده‌گانه کشاورزی حفاظتی است.

وی با بیان اینکه بشرویه در کشت پنبه در استان پیشرو است افزود: در سال جاری کشت پنبه در ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار از مزارع بشرویه انجام شده که متوسط عملکرد برداشت ۲ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هر هکتار است.

سرچاهی گفت: عملکرد بالای ۱۱ تن در هر هکتار نیز توسط کشاورز نمونه بشرویه ای داشته‌ایم.

مدیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پنبه بالاترین اشتغالزایی را در شهرستان دارد گفت: در هر هکتار در سه مرحله کاشت، داشت و برداشت بدون در نظر گرفتن مرحله کارخانه‌ها، ۹۵ نفر روز اشتغال داریم.

سرچاهی با تاکید بر اینکه پنبه در تناوب محصولات کشاورزی باید باشد گفت: پنبه اگر کاشت نشود، کاهش عملکرد سایر محصولات را نیز ممکن است به دنبال داشته باشد.

وی بیان کرد: میزان سطح زیر کشت امسال نسبت به سال گذشته ۷۰۰ هکتار کاهش داشته است و نیز حدود ۳۰۰ تن محلوج از سال گذشته در کارخانه‌ها باقی مانده است.