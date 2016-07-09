به گزارش خبرنگار مهر، علی امید سیفی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه درخواست یک میلیارد تومان اعتبار برای راه اندازی ایستگاه پمپاژ آب «چم مهر» پلدختر داده بودیم، اظهار داشت: از این میزان ۵۰۰ میلیون تومان تخصیص یافت.

وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های صورت گرفته آمادگی بهره برداری از این ایستگاه در مرداد ماه امسال وجود دارد، تصریح کرد: شبکه های این ایستگاه پمپاژ باقی مانده است اما می توان آن را برای استفاده کشاورزان افتتاح کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان یادآور شد: با بهره برداری از این ایستگاه پمپاژ آب امکان استفاده از آب برای آبیاری های سنتی و غرقابی فراهم می شود که خواسته زارعان منطقه نیز همین امر است.