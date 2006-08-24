علما بايد روايات مغفول مانده در اسلام را احياء كنند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در چهارمين گردهمايي ائمه جمعه غرب استان تهران در كرج ، گفت: امروز اسلام و كفر در همه عرصه ها مقابل هم صف آرايي كرده اند و دشمن در همه عرصه ها بر عليه ايران بسيج شده است. ما نيز به عنوان پايگاه شيعيان جهان بايد با تمام قوا و امكانات در مقابل قواي كفر ايستادگي كنيم كه آمادگي و تجهيز علمي ، مهم ترين بخش اين موضوع است.

وي خاطر نشان كرد: مباحث يادشده بايد در درس هاي حوزه هاي علميه گنجانده شود و علما با نظريه پردازي روايت هاي اسلامي را قانون مند نمايند تا بستر اجراي آنها در جامعه فراهم شود.

هاشمي شاهرودي تصريح كرد: براي اينكه با ترفندها ، قالب ها ، واژه ها و سياست هاي دشمنان مبارزه شود ، بايد عمق اسلام واقعي در آداب و اصول جامعه اسلامي ما تبلور پيدا كند تا بدين وسيله از اين دين مبين در مقابل مكتب هاي باطل محافظت شود.

رئيس قوه قضائيه گفت: علما بايد با فرهنگ هاي گوناگون و روز دنيا آشنا شوند ، زيرا امروز با يك واژه ، جامعه اي را به گمراهي و تباهي مي كشانند به همين جهت بايد به شدت مراقب هجمه هاي مختلف دشمنان بود و علما در اين خصوص وظيفه بسيار سنگيني دارند.

وي يادآور شد: علما و روحانيون بايد با رشته هايي كه مرتبط با علوم قرآني و اسلامي هستند آشنا شوند و در خصوص آنها تحقيق و مطالعه كنند تا بتوانند نظرات برتر و عالمانه تر اسلامي را مطرح نمايند.

رئيس قوه قضائيه ، برقراري حكومت اسلامي را از وظايف علما دانست و عنوان داشت: اين كار بسيار سنگين از وظايف اصلي علماي اسلام است و بعد از تشكيل حكومت اسلامي وظيفه آنها سنگين تر مي شود.

آيت الله شاهرودي در پايان با ابراز خرسندي از پيروزي حزب الله لبنان گفت: اين پيروزي ثمره اي از غرس نهال انقلاب اسلامي ايران توسط امام رحمت الله است كه با جسارت و شجاعت حزب الله به دست آمده و آثار و بركات آن در جهان اسلام به مرور ظاهر خواهد شد.

چهارمين گردهمايي ائمه جمعه و روحانيون شهرستان هاي غرب استان تهران با حضور مسئولان قوه قضائيه ، امور مساجد كشور ، مقامات لشگري و كشوري و جمعي از مسئولان محلي در مصلي نماز جمعه شهرستان كرج برگزار شد.