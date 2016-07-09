به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلیلی ظهر شنبه در نشستی خبری با اشاره به برگزاری اولین همایش ملی مسجد گوهرشاد در مشهد اظهار کرد: با توجه به بیانات ولی فقیه در خراسان رضوی مبنی بر فراموش شدن قیام مسجد گوهرشاد و ضرورت زنده نگه داشتن و بیان واقعیت‌هایی که در آن دوران توسط رضاشاه ذکر نشد، برگزاری اولین همایش ملی مسجد گوهرشاد در مشهد برنامه‌ریزی شد.

وی ادامه داد: با وجود گذشت هشتاد سال از تصویب قانون کشف حجاب و مقاومت هفت ساله مردم ایران در برابر این قانون رژیم پهلوی، اما متاسفانه تا کنون اقدامی برای زنده نگه داشتن یاد این قیام ازسوی هیچ سازمان یا ارگانی صورت نگرفته است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد افزود: متاسفانه حتی در داخل مسجد گوهرشاد امروز دیگر اثری از آن قیام خونین رضا شاه دیده نمی‌شود و و این امر جای تأسف دارد.

جلیلی با بیان اینکه در دوران رضاشاه تمامی اسناد و مدارکی که از واقعه خونین مسجد گوهرشاد به جا مانده بود، از بین رفت، گفت: امروز ماتلاش خواهیم کرد حداقل بخش کوچکی از آثار زنده شده و با تاریخ و ملت همراه شوند.

وی بیان کرد: این حرکت از دو سال قبل در خارج از مجموعه شهرداری آغاز شد و پس از آن ادامه کار در شهرداری پیگیری شد اما به نظر من این حرکت باید ۲۰ سال قبل انجام می‌شد و هرچه کار جلوتر رفت، بیشتر حسرت خوردیم که چرا دیر اقدام به برگزاری این برنامه کردیم.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره حضور آیت‌الله خزعلی در جریان قیام مسجد گوهرشاد گفت: متاسفانه به علت عدم پیگیری صحیح و مناسب اطلاعات چندانی از این واقعه تاریخی موجود نیست اما پیش از درگذشت آیت‌الله خزعلی موفق شدیم مصاحبه مفصلی از این واقعه تهیه کنیم که به محض آماده شدن در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

جلیلی با اشاره به اینکه همایش قیام گوهرشاد یک طرح ملی است،‌ اظهار کرد:خوشبختانه فراخوان پژوهشی و عملی این همایش ملی با استقبال زیادی همراه بود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون خاطرات ۸۰۰ نفر در قالب ۲۲ هزار دقیقه صوت ضبط شده است، البته این خاطرات منحصر به واقعه گوهرشاد نیست بلکه درباره هفت سال دفاع مقدس مردم در برابر دیکتاتوری غرب‌زده رضاخانی در قضیه کشف حجاب است که بخش عمده‌ای از آن در مشهد و خراسان جمع‌آوری شده است.