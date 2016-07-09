فیلم/ کنایه های «علی اکبر صالحی» به «روحانی»

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیما که صبح امروز منتشر شد، با کنایه هایی از انتقادات حسن روحانی نسبت به خود انتقاد کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوالی درخصوص بدعهدی های آمریکا در اجرای برجام گفت: می بینیم که طرف مقابل برجام چه کاری انجام می دهد، «حالا ببخشید من نباید وارد این موضوع شوم چون ممکن است یک عزیزی ناراحت شود».

وی در ادامه افزود: در برجام آنها متعهد شدند که کاری نکنند که با روح برجام در تضاد باشد اما به یکباره قانون ویزا را در کنگره وضع کردند و «من این را می توانم بگویم و دوستی نمی تواند به من بگوید شما وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر خارجه نیستی حداقل ۴۰ سال استاد دانشگاه هستم که، این رو می تونم بگم.»

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی در آخرین نشست خبری خود در اسفند سال گذشته در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «۴۰ روز از اجرایی شدن برجام می‌گذرد و اخیراً علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرده که طرف غربی به برخی از تعهدات خود در برداشتن تحریم‌ها از جمله تحریم‌های بانکی، تأخیر داشته است، حتی از واژه بحران استفاده کرده است و اعلام کرده دستگاه دیپلماسی باید این بحران را حل کند و رئیس مجلس نیز به‌نوعی این موضوع را تأیید کرده است و سفیر آلمان نیز علل تأخیر در انجام تعهدات را تنبیهات آمریکا اعلام کرده، آیا شما تأیید می‌کنید یا خیر؟ گفت: «از خود آقای صالحی این موضوع را بپرسید. در زمینه مسائل اتمی آقای صالحی هرچه بگوید درست است و ایشان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیست، وزیر خارجه هم الآن نیست، ایشان مسئول سازمان انرژی اتمی است.»