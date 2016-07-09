به گزارش خبرنگار مهر، حامد فرضی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز که ظهر شنبه در سالن جلسات شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳۷۳ هزار و ۶۶۷ هکتار از اراضی استان را مراتع تشکیل می دهد.

بیش از ۴۳ هزار هکتار از بیابان های البرز قابل احیا است

فرضی با بیان اینکه بیش از ۴۳ هزار و ۶۶۸ هکتار از بیابان های استان قابل احیا است، افزود: سطح آبخیز استان البرز ۵۳۴ هزار و ۸۰۹ هکتار و میانگین فرسایش (آبی) خاک استان ۱۳.۵ تن در هکتار برآورد شده است.

وی با تاکید بر اینکه میانگین سالانه رسوبات پشت سدهای استان البرز ۹۱۶ هزار و ۴۵۳ متر مکعب در سال است، گفت: اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدها، تهیه و اجرای طرح کنترل کانون های بحرانی فرسایش بادی و مقابله با بیابانزایی، محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی این اداره کل است.

میزان فرونشست زمین در اشتهارد ۲۲ سانتیمتر است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز خاطرنشان کرد: میزان فرونشست زمین در اثر بهره برداری بی رویه از آبخوان ها در دشت ساوجبلاغ ۲۲ سانتیمتر است.

فرضی با بیان اینکه ۴۳ درصد از مساحت استان البرز با فرسایش شدید مواجه است، تصریح کرد: پیشگیری از ورود رسوبات به مخازن سدها، پیشگیری از آسیب ها و خطرات احتمالی بالایای طبیعی و شناسایی مناطق حساس به فرسایش از جمله اقدامات آبخیزداری در حوزه اقتصاد مقاومتی است.

وی گفت: مدیریت جامع حوزه های آبخیز، کنترل آب های خروجی بلااستفاده از حوضه ها، بهره برداری از سیلاب ها، کنترل و کاهش تبخیر در مناطق کوهستانی و استحصال آب ناشی از کنترل رسوب در بالادست حوزه سدها از جمله راهکاری های موثر آبخیزداری در حفاظت و استحصال آب محسوب می شود.

بررسی سوابق مطالعه طرح‌های مقابله با بیابانزایی در البرز

فرضی با اشاره به اینکه بر اساس نتایج و ارزیابی انجام شده از ۲۵ پروژه آبخیزداری و ۳۸ ایستگاه آبخوان‌داری حجم آب استحصالی سالیانه به طور متوسط ۵۳۰ متر مکعب در هکتار بوده است، گفت: نفوذ سالیانه یک‌هزار متر مکعب آب در هکتار و افزایش تولید علوفه سالیانه به مقدار ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار از دیگر نتایج این مهم است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در پایان یادآور شد: مطالعات مدیریت مناطق بیابانی در شهرستان اشتهارد ۱۲ هزار و ۱۹۷ هکتار و مدیریت اجرایی مناطق بیابان این شهرستان ۱۶ هزار و ۱۱۷ هکتار بوده است.