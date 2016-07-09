میانگین بهره مندی روستاهای پلدختر از نعمت گاز به ۶۰ درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله شمس خرم آبادی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در شهرستان پلدختر با اشاره به اینکه در سال ۹۵ و ۹۶ گاز رسانی به ۳۱ روستای پلدختر را در دستور کار خود قرار داده ایم، اظهار داشت: تا پایان خرداد ماه ۹۶ تعداد ۲۱ روستای پلدختر از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

وی تصریح کرد: با بهره مندی این روستاها از گاز میانگین بهره مندی روستاهای پلدختر از نعمت گاز به ۶۰ درصد افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با بیان اینکه محور خرم آباد - پلدختر به عنوان محور گردشگری تعریف شده است، افزود: در این راستا گاز رسانی به هزار و ۷۴۰ خانوار ساکن در این محور در دستور کار قرار گرفته است.