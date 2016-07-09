اراده ای بر اجرای حق مسلم پرستاران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، در نامه دکتر علی محمد آدابی به دکتر علی لاریجانی، آمده است: ۹ سال از زمان تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و ابلاغ آن به دولت جهت طی مراحل اجرایی می گذرد، قانونی که قرار بود حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از زمان ابلاغ با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت بهداشت، سازمان نظام پرستاری و شورای عالی بیمه نسبت به تعیین تعرفه ها و تصویب آن در هیئت دولت، به مجلس جهت تأمین اعتبار لازم عودت گردد. لیکن به رغم پیگیری مجدانه سازمان نظام پرستاری متأسفانه با توجه به رویکرد پزشک سالاری حاکم بر وزارت بهداشت، تاکنون هیچ اراده ای بر اجرای این حق مسلم پرستاران مظلوم کشور و احقاق حقوق آنان وجود نداشته است.

در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می تواند با توزیع عادلانه ثروت به توسعه و تامین عدالت اجتماعی و جلوگیری از شکاف طبقاتی بین پزشکان متخصص و مردم کمک کند. ۳۰ سال پیش از این در ایران درآمد پزشک متخصص کمتر از ۲ برابر یک پرستار یا کارشناس به عنوان محک میانگین درآمد جامعه بود. برای مثال در سال ۱۳۶۳ دریافتی پرستاری ماهانه ۴ هزارتوان و دریافتی پزشک متخصص ۷ هزار تومان بود لیکن در دهه ۷۰ با اجرای طرح نظام نوین اداره بیمارستانها که صرفا یک دستورالعمل وزارتی بود و هیچ ملاک و مجوز قانونی نداشت به ناگاه درآمد پزشکان مزبور به بیش از ۱۰ برابر متوسط جامعه بالغ گشت.

سازمان نظام پرستاری کشور با بیش از ۱۴۰ هزار نفر عضو نارضایتی شدید خود را از روند فعلی حاکم بر نظام سلامت کشور اعلام می دارد و با ۱۱۸ هیئت مدیره فعال در سطح کشور و در اختیار داشتن عالی ترین کارشناسان مدیریت و اقتصاد سلامت، آمادگی خود را برای ارائه نظرات کارشناسی و همکاری جهت خروج از این بحران و معضل اجتماعی اعلام می دارد.