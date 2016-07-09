به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، اظهار داشت: از ۵۰ دانشگاه در سطح کشور ۱۰ دانشگاه منتخب استقرار دبیرخانه مطالعات آمایش سرزمینی در حوزه سلامت هستند که دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان نیز جزو این ۱۰ دانشگاه محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مناطق کلان مختلف تقسیم بندی شده اند، افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به همراه دانشگاه های استان های قزوین، مرکزی، قم و البرز در منطقه ۶ قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان یکی از چالش های مهم در حوزه پزشکی را مقابله با بیماری های عفونی و واگیردار عنوان کرد و گفت: در حال حاضر این وضعیت تغییر کرده و بیماری های غیرواگیر جزو اولویت های حوزه پزشکی محسوب می شود.

وی فعالیت وزارت بهداشت را در خصوص حوزه وظایف خود مورد تاکید قرار داد و گفت: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مصوباتی را در راستای تحقق اهداف خود تدوین کرده است.

بیگلری با بیان اینکه یکی از این مصوبات کاهش بیماری های غیرواگیر و عوامل خطرات مرتبط با آن است، افزود: در خصوص تحقق مصوبات دستگاه های مختلف اعم از خود وزارت بهداشت باید انجام برخی تعهدات موظفی باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تاکید کرد: وزارت بهداشت موظف است سهم واردات روغن پالم خام و بسته‌بندی شده را به میزان حداکثر ۳۰ درصد کل روغن های وارداتی رعایت کند.

بیگلری از تدوین سند ملی بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر خبر داد و گفت: چهارمین برنامه استراتژیک ملی کنترل اچ آی وی نیز تدوین شده است. انتقال این بیماری در روابط جنسی گسترش یافته و تعداد افراد مبتلا نیز افزایش یافته است.