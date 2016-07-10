لاک های «یو وی» برای استفاده در صنعت خودرو تولید شد

سعید رستگار، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروزه صنعت خودرو یکی از صنایعی به شمار می رود که بالاترین سطح انتظارات فنی را دارد؛ همچنین حجم بالای تولیدات در این صنعت نیازمند خطوط تولیدی پیوسته با درجه بالایی از اتوماسیون است؛ این سطح فناوری نیازمند محصولاتی است که با نیازهای آن سازگار باشند.

وی افزود: از این رو ما توانستیم در این شرکت دانش بنیان لاک های یووی را که مورد استفاده در بخش پوشش‌های خودرویی است تولید کنیم.

وی در خصوص کاربرد لاک های یووی در صنعت خودرو اظهار داشت: از این محصول که برای حفاظت بلند مدت از لنزهای پلی کربناتی مصرفی در صنعت چراغ خودرو در برابر تاثیرات محیطی مناسب است می توان بهره برد.

وی ادامه داد: از این لاک ها می توان در ساخت رفلکتورهای چراغ خودرو استفاده کرد. این پوشش، لایه‌ای بسیار هموار، سخت و چسبنده دارد که با مقاومت گرمایی لازم باعث می شود انعکاس نور چراغ های خودرو بیشتر شود.

رستگار با بیان اینکه این لاک ها یا پوشش های یو وی می تواند سطح فلزی کاسه های چراغ های خودرو را پوشش دهند، افزود: قابلیت ایجاد لایه‌های حفاظتی روی لایه‌های فلزی می تواند از این لایه‌ها در برابر شرایط مرطوب و قلیایی حفاظت ‌کند؛ از این رو استفاده از این لاک ها می تواند مفید باشد.

وی ادامه داد: البته از این لاک های شفاف یووی می توان به عنوان رویه پوشش‌های متالیک روی قالپاق‌های پلاستیکی خودروها نیز بهره برد.

رستگار اظهار داشت: فایبر گلاس یک رقیب فلز است؛ معمولا از فلز الومینیوم در چراغ های خودرو استفاده می شد که به دلیل به صرفه نبودن از فایبرگلاس استفاده می شود؛ وقتی فایبرگلاس به آینه تبدیل شود رنگ مات و خاکستری به خود می گیرد از این رو استفاده از لاک های یووی ضروری است.

وی ادامه داد: این لاک های یووی روی سطوحی همانند کاسه چراغ خودرو قرار می گیرند، تا بدون نیاز به گرما و در مدت زمان کوتاهی روی سطح خشک شوند؛ این کار برای انعکاس بیشتر نور به بیرون انجام می گیرد.

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان اظهار کرد: این سری از سخت پوشه‌های یووی برای حفاظت از سطوح پلاستیکی حساس به خش و خراش در برابر عوامل مخرب درونگاهی و برونگاهی طراحی شده‌اند.

وی عنوان کرد: هدف این شرکت توسعه فناوری یووی در ایران و خاورمیانه است که در راستای دستیابی به این هدف محصولات یووی مختلفی برای صنایع خودرویی، ساختمان، چاپ، بسته بندی، دیسک‌های نوری، چوب، شیشه و سرامیک و … در این شرکت تولید شده است.

رستگار افزود: دانش فنی تولید این محصولات به طور کامل متعلق به این شرکت دانش بنیان بوده و کاملا بومی شده است.

وی ادامه داد: هدف ما در این شرکت توسعه و نفوذ دادن فناوری یووی در منطقه جغرافیایی است زیرا ما ارتباط نزدیکی با سازندگان ماشین­‌آلات با یووی داریم و برای نفوذ دادن این محصولات در بازار از همکاری این بخش از صنعتگران استفاده می‌ کنیم.

وی با بیان اینکه محصولات این شرکت که در زمینه پوشش ها یا لاک های یووی است با مشارکت مشتریان به تولید می‌ رسد، گفت: بنا داریم روی بازار کشورهای همسایه همچون ترکیه و روسیه کار کنیم تا بتوانیم صادراتی داشته باشیم.

رستگار اظهار داشت: در کل دنیا آلمان و یک شرکت به صورت مشترک بین کشورهای ژاپن و امریکا این لاک ها را تولید می کند و ما سومین کشوری هستیم که به تولید آن می پردازیم.

وی با اشاره به قیمت این لاک های یووی در مقایسه با نمونه های خارجی گفت: قیمت محصولات شرکت ما، یک سوم نمونه خارجی است و با توجه به اینکه جزء اقلام وارداتی کشور محسوب می شود می توان چنین برداشت کرد که یک و نیم میلیون یورو صرفه جویی ارزی در سال خواهد داشت.

به گزارش مهر، این طرح توسط صندوق نوآوری و شکوفایی مورد حمایت قرار گرفته است.