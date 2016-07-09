  1. استانها
  2. همدان
۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۶

معاون هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر همدان خبر داد:

وقوع ۱۷ حادثه امدادی در تعطیلات عید فطر در استان همدان

وقوع ۱۷ حادثه امدادی در تعطیلات عید فطر در استان همدان

همدان - معاون هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر همدان گفت: ۱۷ حادثه امدادی در تعطیلات عید فطر در استان همدان رخ داده که از این تعداد ۱۱ حادثه مربوط به حوادث جاده‌ای است.

محمد فضلی در گفتگوبا مهر با بیان اینکه از ۱۵ تا ۱۹ تیرماه ۱۷ حادثه در استان همدان رخ داده است، گفت: این حوادث شامل تصادف، واژگونی خودرو، آتش سوزی و غیره بوده است.

وی با بیان اینکه ۶۴ درصد حوادث رخ داده در استان همدان مربوط به واژگونی خودرو بوده است، گفت: در این مدت ۷ حادثه واژگونی خودرو رخ داده است.

معاون هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر همدان با بیان اینکه ۱۰ نفر در پایگاه‌های هلال‌احمر و ۴۷ نفر در چادرهای هلال‌احمر اسکان داده شدند، گفت: ۱۸ آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و میانگین زمان حضور در محل حادثه ۱۳ دقیقه و ۲۷ ثانیه بوده است.

فضلی با اشاره به اینکه ۱۸ درصد حوادث رخ داده نیز مربوط به تصادفات جاده‌ای بوده است، گفت: واژگونی‌ها منجر به مصدومیت ۱۹ نفر و تصادفات منجر به مصدومیت ۱۴ نفر شده و سایر حوادث جاده‌ای رخ داده نیز سه نفر مصدوم داشته است.

معاون هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر همدان با بیان اینکه در مجموع به ۵۲ مصدوم امدادرسانی شده است، گفت: تعداد حوادث شهری رخ داده نیز یک مورد با یک مصدوم  گزارش شده است.

کد مطلب 3708610

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها