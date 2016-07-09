به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان با بیان اینکه ما هیچ هزینه ای در این خصوص تامین نخواهیم کرد، اظهار داشت: اگر دستگاهی برای برگزاری همایش های ملی اقداماتی در برنامه ریزی خود دارد از اعتبارات ملی برای آن هزینه کند.

وی با بیان اینکه دستگاه های ملی در استان تعهداتی را در دولت فعلی و گذشته نسبت به انجام برخی امور دارند، افزود: این تعهدات بعدا با خلف وعده رو به رو شده و اعتبارات استانی مورد توافق هزینه شده اما خبری از اعتبارات ملی برای هزینه کرد امور صورت نگرفته است.

استاندار زنجان با بیان اینکه این دستگاه ها باید به تعهدات خود پایبند باشند، یادآور شد: این دستگاه ها نباید بار هزینه امور خود را بر دوش اعتبارات استانی بیندازند و باید نسبت به انجام تعهدات مالی خود در بخش ملی تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در سال جاری تا زمانی که این دستگاه ها تعهدات مالی خود را تخصیص ندهند نسبت به تخصیص منابع استانی اقدام نمی کنیم، افزود: در مصوبات بودجه این موضوع لحاظ می شود اما تخصیص آن منوط به تخصیص تعهدات دستگاه مربوطه است.

انصاری با بیان اینکه آبرسانی به روستاها، ساخت برخی ساختمان ها ادرات کل و حوزه راه جزو این موارد هستند، اظهار داشت: باید مطابق برخی تفاهم نامه های منعقد شده نسبت به اجرایی کردن تعهدات طرفین اقدام کرد.

استاندار زنجان به برخی از بندها و مواد موجود در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ تاکید کرد و گفت: اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به برخی از این موارد دقت لازم را داشته باشند.

وی اظهار داشت: در بخش تخلفات راهنمایی و رانندگی که جزو درآمدهای مهم و قابل توجه نیز محسوب می شود باید دقت شود که جرائم تنها مربوط به رانندگان زنجانی نبوده و همه رانندگانی که در حوزه استان تردد می کنند را شامل می شود.

انصاری با بیان اینکه در سال جاری پرداخت اعتبارات استانی به ورزش حرفه ای و قهرمانی ممنوع شده است خطاب به مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: باید این موضوع به ورزشکاران و هیئت های ورزشی اطلاع رسانی شود. تفهیم این موضوع و اطلاع رسانی در این خصوص ضروری بوده چرا که همواره انتظاراتی وجود داشته است.

در ابتدای این جلسه رحیم عصفوری معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری زنجان به عنوان معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی استانداری منصوب و از زحمات عادل علیپور در مدیریت قبلی منابع انسانی تقدیر شد.

همچنین حمید نباتچیان به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان منصوب شد.