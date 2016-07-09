همایش بزرگداشت شخ حسن مولان آباد در سقز برگزار می شود

شهباز محسنی دبیر این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: شیخ حسن مولان آباد یکی از مفاخر و دانشمندان طراز اول کردستان و جهان اسلام در عصر افشاریه است که در حوزه دین، فقه و عرفان، قرآن پژوهی و ادبیات دارای آثار و اقدامات ارزنده و تاثیرگذاری بوده و در میان مردم منطقه از احترام و جایگاه ویژه ای برخوردار است.

رئیس دانشگاه آزاد سقز افزود: شیخ حسن ده ها اثر علمی و تخصصی در حوزه های مختلف از جمله: قرآن نفیس و هنری با خط زیبای نسخ همراه بر ترجمه فارسی و توضیحات و نکات تفسیری تحت عنوان "ام القرآن" جهان اسلام به جای گذاشته است.

محسنی گفت: در این همایش مقالات علمی توسط اساتید، نویسندگان و محققین ملی و منطقه ای با محوریت شناساندن ابعاد مختلف شخصیت علمی و دینی شیخ حسن مولان آباد ارائه خواهد شد که این مقالات همزمان با برگزاری همایش، در قالب کتاب نیز منتشر می شود.

وی بیان کرد: علاوه بر این نیز چند جلد از دیگر آثار شیخ حسن انتشار خواهد یافت و در اختیار علاقه مندان و محققین قرار خواهد گرفت.

محسنی گفت: این همایش به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز و همکاری ادارات و محققین سقز و منطقه در سال جاری برگزار می شود و انتظار می رود که بتوانیم در یک فضای علمی و دانشگاهی زمینه برای معرفی هر چه بهتر این شخصیت را بیش از پیش فراهم کنیم.