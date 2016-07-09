زمینه های گرایش به خواندن کتاب در روستاها افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی نجفی در نشست انجمن کتابخانه های عمومی استان با بیان اینکه با توجه به افزایش فضاهای مجازی، زمینه مطالعه در جامعه کاهش یافته است گفت: با ترویج و ایجاد فضای مناسب مطالعه، زمینه گرایش به خواندن کتاب در جامعه فراهم می شود.

وی با اشاره به راه اندازی نخستین کتابخانه سیار گیلان در محدوده روستاهای منطقه آزاد انزلی افزود: مکان مناسب مطالعه در روستاها موجود نیست که با اجرای طرح کتابخانه های سیار، زمینه گسترش و ترویج مطالعه در استان فراهم شده است.

استاندار گیلان از راه اندازی دو کتابخانه سیار دیگر به همراه سه کتابخانه در شهرهای استان در هفته دولت خبر داد و تصریح کرد:امید و شادابی با فضاسازی فرهنگ مطالعه در جوانان فراهم می شود.

نجفی بر ضرورت ایجاد امید و نشاط در جامعه تأکید کرد و افزود: رویکرد مهم دولت تدبیر و امید ایجاد امید در جامعه است و کتابخانه‌ها باید از اهتمام لازم در این راستا برخوردار باشند.

وی توسعه کتابخوانی را از جمله اولویت‌های مهم در جامعه دانست و گفت: باید با جذب منابع مالی، کتابخانه مرکزی رشت هر چه سریعتر تکمیل شود.

استاندار گیلان همچنین با بیان اینکه پرداخت نیم درصد از درآمدهای عمومی شهرداری ها در بخش کتابخانه ها افزایش یافته است خواستار تقویت و تداوم انجام این اقدام از سوی شهرداران شد.

مدیر کل کتابخانه‌های استان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده گفت: در سه سال گذشته تعداد کتابخانه‌های گیلان به ۱۰۰ کتابخانه افزایش یافته است.

امیر محمدپور افزود: در استان گیلان در حال حاضر ۱۴ پروژه عمرانی در بخش کتابخانه ها در دست ساخت است که کتابخانه‌ی مرکزی رشت به عنوان بزرگترین کتابخانه‌ شمال ایران شاخص‌ترین آن ها است.