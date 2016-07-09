فروزنده طلایی شد/ یک مدال نقره و یک برنز برای طالبی و رستمی

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات امروز در اوزان ۵۸،۵۴ و ۶۳ کیلوگرم کشتی آزاد و اوزان ۶۹ و ۷۶ کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار شد که حسین فروزنده در وزن ۷۶ کشتی فرنگی به مدال طلا، محمد طالبی در وزن ۶۳ کیلوگرم کشتی آزاد و محمدرضا رستمی در وزن ۶۹ کیلوگرم کشتی فرنگی به مدال نقره و برنز رسیدند.

نتایج کشتی گیران کشورمان در روز سوم این رقابتها به شرح زیر است:

رضا علیجان زاده در وزن ۵۴ کیلوگرم کشتی آزاد در کشتی نخست خود مقابل خاژیمورات از قرقیزستان قرار گرفت اما به دلیل مصدومیت شدید از ناحیه زانو و به دستور پزشک به مسابقه ادامه نداد. در این وزن ابزال اکنوف از قزاقستان با شکست تنچی بیکوف از قرقیزستان به مدال طلا رسید. محمدعلی عبیدجانف از ازبکستان ودوگرخورول از مغولستان نیز به مدال برنز دست یافتند.

در وزن ۵۸ کیلوگرم کشتی آزاد حامد رحیمی در گام نخست مقابل جونگان نو از کره جنوبی با نتیجه ۶ بر یک به پیروزی رسید. وی در کشتی دوم خود مقابل شوبهام تورات از هندوستان به پیروزی ۸-۲ دست یافت. رحیمی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کنشین آیتو از ژاپن شد .وی در دیدار رده بندی مقابل شنگیخان خلیف از قزاقستان ۱۲ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد و پنجم شد. در این وزن کنشین آیتو از ژاپن قهرمان شد،پاوان از هند به مدال نقره رسید و مدال های برنز به عادیل اسپانوف وشنگیخان خلیف هردو از قزاقستان رسید.

محمد طالبی آزادکار وزن ۶۳ کیلو کشورمان در دور نخست با حساب ۶-۰ از سد کارانک از هند گذشت. وی در دور دوم مقابل یلدارزولبوسین از قزاقستان ۱۲ بر ۲ به پیروزی رسید. طالبی در مرحله نیمه پایانی اولان تولیگن از قزاقستان را ۷ بر ۲ شکست داد و به فینال راه یافت. وی با وجود مصدومیت از ناحیه چشم در مسابقه فینال به روی تشک رفت و با قبول شکست۶ بر یک برابر هیرومو ساکاکی از ژاپن به مدال نقره رسید. کارانک و کومار ویکاش هر دو از هند به مدال برنز دست یافتند.

محمد رضا رستمی در وزن ۶۹ کیلو کشتی فرنگی در مسابقه نخست خود مقابل بک سلطان نظربایف از قرقیزستان قرار گرفت و در پایان با نتیجه ۹ بر صفر و امتیاز عالی به پیروزی رسید. کشتی گیر کشورمان در مسابقه دوم خود چگان مینا از هند را با حساب ۳ بر صفر شکست داد. رستمی در مرحله نیمه نهایی برابر اخجل خلیف محمدوف دیگر کشتی گیر قرقیزستانی ۱۰-۱مغلوب شد .رستمی در مسابقه رده بندی با حساب ۹ بر صفر از سد الی ماگومدوف از قزاقستان گذشت و صاحب مدال برنز شد. مدال های طلا و نقره این وزن به ترتیب به اخجل خلیل محمدوف از قرقیزستان وکولدیپ مالیک از هندوستان رسید. دیگر مدال برنز این وزن را ناکارین کومپرا از تایلند تصاحب کرد.

حسین فروزنده در وزن ۷۶ کیلو کشتی فرنگی در کشتی نخست خود مقابل تمیرلان اولو از قرقیزستان با نتیجه ۵ بر ۲ به برتری دست یافت. وی در کشتی دوم مقابل امیرخان اوروزبایف از قزاقستان با نتیجه ۴ بر صفر پیروز شد. فروزنده در کشتی نیمه نهایی ساجان از هندوستان را با نتیجه ۵ بر ۲ شکست داد و فینالیست شد. کشتی گیر کشورمان در مسابقه پایانی استانیسلاو ریلسکی از قزاقستان را با نتیجه ۳ بر یک مغلوب کرد و مدال طلا را به گردن آویخت. مدال های برنز وزن ۷۶ کیلو نصیب پرویزمومینوف از ازبکستان و ساجان از هندوستان شد.

رقابت های کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا روزهای ۱۷ تا ۲۰ تیرماه در شهر تایچونگ کشور چین تایپه (تایوان) برگزار می شود که طبق برنامه رقابت ها کشتی گیران اوزان ۴۲، ۴۶ و ۵۰ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۵ و ۱۰۰ کیلوگرم کشتی فرنگی فردا (یک شنبه) در روز پایانی رقابت ها به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

عملکرد آزاد و فرنگی‌کاران نوجوان کشورمان در پایان روز سوم این رقابتها به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

۴۲ کیلوگرم: امید آرامی (طلا)

۴۶ کیلوگرم: محمد مهرابی (طلا)

۵۰ کیلوگرم: محمد حسینوند (طلا)

۵۴ کیلوگرم: رضا مردی (نقره)

۵۸ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (طلا)

۶۳ کیلوگرم: علی ناقوسی (حذف شد)

۶۹ کیلوگرم: محمدرضا رستمی (برنز)

۷۶ کیلوگرم: حسین فروزنده (طلا)

کشتی آزاد:

۵۴ کیلوگرم: رضا علیجان زاده (به دلیل مصدومیت ادامه نداد)

۵۸ کیلوگرم: حامد رحیمی (پنجم)

۶۳ کیلوگرم: محمد طالبی (نقره)

۶۹ کیلوگرم: محمد غلامی (پنجم)

۷۶ کیلوگرم: محمدرضا مرادیانی (طلا)

۸۵ کیلوگرم: سید ابوالفضل هاشمی (طلا)

۱۰۰ کیلوگرم: سید مهدی هاشمی (طلا)

