تغییرکیفی هوای اصفهان بعدازتوزیع بنزین یورو۲قابل ملاحظه نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست اصفهان، وضعیت توزیع بنزین یورو چهار در اصفهان و شهرهای اقماری در جلسه ویژه استانداری مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که در دفتر مدیریت بحران استانداری تشکیل شد کیفیت مطابق با استاندارد بنزین توزیعی در کلان شهر و شهرهای اطراف اصفهان از سوی مدیر کل استاندارد استان اعلام شد.

غلامحسین شفیعی، مدیرکل استاندارد استان اصفهان ضمن تأیید کیفیت بنزین توزیعی در جایگاه های سوخت گیری اصفهان و شهرهای اطراف اصفهان و کاشان این بنزین را مطابق با استانداردهای یورو چهار دانست.

در ادامه جلسه مدیران عامل شرکت پالایش نفت و شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان گزارشی از تولید و توزیع بنزین یورو چهار در اصفهان ارائه کردند و اعلام داشتند که به دلیل اشکالات فنی و اتمام ذخایر بنزین یورو چهار فقط دراردیبهشت ماه سال جاری به مدت ۱۰ روز بنزین با کیفیت یورو ۲ توزیع شده است که این نوع بنزین نیز با کیفیتی متفاوت تر از گذشته و نزدیک به کیفیت بنزین یورو ۴ تولید و طی ۱۰ روز یادشده، توزیع شد.

در این جلسه، منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری بر ضرورت اطلاع رسانی از هرگونه تغییر در کیفیت سوخت توزیعی به استانداری، سایر دستگاه های مرتبط و مردم همچنین لزوم افزایش ظرفیت ذخیره سازی سوخت با کیفیت و استمرار توزیع بنزین یورو چهار در شهرهای اصفهان، کاشان و تمامی شهرستان های اطراف اصفهان به عنوان مصوبات جلسه تأکید کرد و این اقدام ها را در راستای افزایش اعتماد عمومی به تلاش انجام یافته توسط مسؤولان در این زمینه ضروری دانست.

در پایان، ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اظهار داشت: بررسی های محیط زیست در این زمینه تغییرات نامحسوسی در کیفیت هوای اصفهان در مدت توزیع سوخت با کیفیت یورو ۲ را نشان می دهد که قابل ملاحظه نبوده و دارای ارتباط معناداری نیست.

وی بر انتشار گزارش سه ماهه از کیفیت تولید و توزیع سوخت یورو چهار توسط اداره کل حفاظت محیط زیست برای مردم و مسئولان و نمونه گیری از سوخت توزیعی به صورت تصادفی از جایگاه های مختلف و زمان های متفاوت در سطح اصفهان و سایر شهرهای اقماری برای پایش عملکرد تولید و توزیع سوخت مرغوب در استان اصفهان به عنوان اقدام نظارتی این اداره کل خبر داد.