تعامل و مدیریت منطقی در حوزه عفاف و حجاب جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عابدینی روز شنبه در دیدار جمعی از نهادهای فعال در حوزه عفاف و حجاب استان قزوین گفت: اگر نگرش به حوزههای دینی مهندسی شده باشد، به خوبی می توان نقطه آغازی برای دعوت به نماز، ترویج عفاف و حجاب و سایر فرایض و اعمال دینی تعریف کرد.
وی گفت: معرفت، خداشناسی و خودشناسی زمینه درک اهمیت نماز است و کسی که به این سطح از آگاهی دست پیدا کند، انسانی عفیف و برپا کننده نماز خواهد بود.
امام جمعه قزوین بیان کرد: در حوزه عفاف و حجاب نیازمند تعامل همگانی هستیم و همه نهادهای فعال در حوزه عفاف و حجاب و سایر نهادها باید تعامل همگانی با یکدیگر داشته باشند و از هر گونه تفرقه و تعرض دوری کنند تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنند.
وی گفت: باید شعائر الهی را ارج نهیم و کسی که در کشورهای اروپایی حجاب خود را در معابر عمومی حفظ میکند، به معنای واقعی شعائر الهی را پاس میدارد.
آیتالله عابدینی خاطرنشان کرد: باید احساس کنیم همه کسانی که در ابعاد مختلف در پی تعظیم شعائر الهی هستند در حقیقت یک کار را انجام میدهند و همه کسانی که این حقیقت را درک میکنند نیروهای حقیقی نهادهای فعال در حوزه عفاف و حجاب هستند.
امام جمعه قزوین یادآورشد: عفاف یک روحیه، ملکه باطنی و ملکات نفسانی به حساب میآید و حجاب نماد بیرونی آن است، اگر عفاف باشد حجاب بیرونی نیز تقویت می شود.
وی تصریح کرد: ممکن است شخصی عفیف باشد اما محجبه نباشد و ممکن است کسی در خانوادهای بزرگ شده باشد که حساسیتهای دینی مثل این که موی زن را نباید کسی ببیند، نیاموخته اما شخصاً انسان عفیفی باشد و ممکن است کسی عفیف نباشد اما کاملاً محجبه باشد؛ چنین آدمی حجاب را آموخته اما عفاف را نیاموخته است.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین افزود: عفاف و در پی آن حجاب ترجمان کرامت، روح عدالتخواهی، صداقت و ایمان است و ریشه آنها را در تقوا میبینیم، اگر حجاب باشد و عفاف نباشد این معانی محقق نخواهند شد.
آیت الله عابدینی اظهار کرد: نباید جزیرهای رفتار کرده و فقط روی عفاف و حجاب سرمایهگذاری کنیم، بلکه باید بر روی همه ارزشهای الهی و انسانی سرمایهگذاری کنیم تا از آسیبپذیری در همه حوزهها دور بمانیم.
وی بیان کرد: اگر بتوانیم روح عفاف را در جامعه احیا کنیم، همه مسائل دیگر در زندگی ما ساماندهی خواهد شد و اگر عفاف باشد عدهای حاضر نمیشوند حقوقهای میلیونی دریافت کنند در حالی که عدهای دیگر در فقر به سر میبرند.
امامجمعه قزوین گفت: کسی که عفاف دارد، از صداقت نیز برخوردار است و هیچگاه نمیتواند دروغ بگوید و خیانت کند و نسبت به فقر و بیپولی دیگران بیتفاوت باشد اگر عفاف در جامعه نهادینه شود همه مسائل معنوی، فردی و اجتماعی ساماندهی میشود.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین اضافه کرد:رسالت همه ما احیای روح تقواست که زمینه و سرمایه عفاف و حجاب به حساب میآید و این مسئله به قدری اهمیت دارد که باید هر هفته در نماز جمعه بازگو شود.
آیتالله عابدینی تأکید کرد: باید فضای مجازی را در این دوره و زمانه جدی بگیریم و از آن به عنوان ابزاری در خدمت رسیدن به اهداف دینی و الهی استفاده کنیم.
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