اقدام گروهک ها برای ناامن کردن کردستان محکوم به شکست است

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع همدلان گروس و جامعه ولایتمداران بیجار طی بیانیه ای برای مردم ایران و کردستان، تحرکات گروهک های معاند و ضد نظام را در کردستان محکوم کردند.

در این متن این بیانیه آمده است: باردیگر دستان جنایت کار مزدوران وابسته به آمریکا واسرائیل به خون برادران غیور و جان بر کف کردستان سربلند وقهرمان آغشته گشت و خاطرات تلخ وغم انگیز حضور گروهک های معاند نظام را دوباره در اذهان زنده کرد. کردستانی که در طول بیش از سه دهه به همت وتلاش مردم قدردان ووفادارش، دلبستگی های عمیق خود را به نظام، انقلاب وامام بزرگوار ورهبری عزیز به اثبات رسانیده است.

مسیر توسعه و آبادانی جز در سایه امنیت، همدلی و برادری ممکن نیست. مردم کردستان همچون بسیاری از دیگر هموطنان ایرانی خود بارها مطالبات توسعه ای و اشتغال و کار و درآمد شرافتمندانه و گسترش زیر بناهای صنعت و تجارت و کشاورزی را به عنوان حقوق مسلم خود برجسته نموده اند. پی گیری این نیازهای اساسی و قانونی جز از راه تعامل مثبت و همدلی و همکاری مردم و نهادهای سیاست گذار و اجرایی میسر نیست.

در حالیکه توسعه وپیشرفت این منطقه روز بروز به برکت خون پاک بر زمین ریخته شهدا و استقامت وایستادگی مردمانش، روند رو به رشد خود را طی می کند ایادی استکبار را به تلاش کور در جهت برهم زدن و ناامن جلوه دادن منطقه واداشت که با رشادت وجان فشانی دلیرمردان نیروهای مسلح وبه ویژه جان برکفان سپاه پاسداران، نقشه شوم آنان بازهم نقش بر آب شد ویکباردیگر عمق خصومت وددمنشی دشمنان این ملت نمایان گردید.

اینجانبان به عنوان جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی، اصناف و مردم قدرشناس ودوستدار نظام و آرمان های والای آن، ضمن محکوم کردن چنین اقدامات مزبوهانه، هرگونه تلاشی که موجبات گسترش نا امنی، بی ثباتی واقدامات مسلحانه و ددمنشانه گردد را محکوم نموده و بیانه ذیل را در ۶ بند تهیه و به استحضار ملت بزرگ ایران ومردم با شرف کردستان می رسانیم.

هر گونه اقدامی که موجب درگیری مسلحانه، ایجاد تفرقه، بی ثباتی منطقه ونا امنی در کردستان عزیز وایران سربلند گردد محکوم ومردود است . خون های پاک بر زمین ریخته از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی تا شهادت نیرو های مسلح به ویژه برادران سپاهی شهید والا مقام اخیر نشان از روح وفاداری وسندی بر اثبات دلبستگی این مردم به نظام خود ا ست وتا جان در بدن باشد به توفیق الهی این استقامت وتلاش مقدس برای سربلندی وعزت وطن وکردستان ادامه خواهد یافت . ما به سهم خود اجازه نخواهیم داد چنین تحرکات واقدامات برهم زننده با نیات کثیف، روح همدلی وهم گرایی ووحدت برادران شیعه وسنی را دچار کمترین خللی گرداند. کردستان مظهر وحدت، برادری ونماد یکپارچگی واتحاد است واین خوابی که دشمان این ملت برای ایجاد تفرقه ودودستگی ها دیده اند هرگز تعبیر نخواهد شد واین آرزورا به گور خواهند برد . توسعه وپیشرفت وآبادانی این منطقه باید بیش از پیش ادامه یابد. واین گونه اتفاقات عزم واراده وتلاش مسئولان ومردم را باید مضاعف ودوچندان نماید . ملت بزرگ ایران ومردم شریف کردستان بدانند، ما تا ابد دلبسته، وابسته، وقدردان نظام و انقلاب و امام و رهبری و خون های مطهر شهدا والامقام خواهیم ماند. چرا که عزت، سربلندی وافتخاری که امروز کردستان عزیز ایران را زبان زد خاص وعام گردانیده است مدیون آن رشادت ها، از جان گذشتن ها وهزینه های فراوانی می دانیم که این مردم مظلوم والبته غیور پردداخته اند . آزادگی، مقاومت، ایثار و جانفشانی و وحدت مردم نجیب کردستان این پیام را به مسئولان، دست اندرکاران و همه احاد جامعه داد که چهره فقر، کاستی ها، کمبودها و آثار عدم پیشرفت زیبنده این دیار نیست وجادارد دولت ومسئولان نظام هرچه بیشتر در مسیر برطرف نمودن مشکلات و مسائل این منطقه گام بردارند .

کردستان همواره سینه ستبر رویارویی با بد خواهان نظام و نماد از خود گذشتگی و پایمردی بوده است می طلبد متقابلا” مسئولان محترم قدردان این مردم باشند وعزم خود را برای خدمات بیشتر به آن جزم نمایند.