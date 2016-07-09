آغاز مراسم روز ملی صنعت بدون حضور مهمانان ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، کارتهای دعوت بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در حالی هفته گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان توزیع شد که در آن درج شده بود این مراسم با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برپا خواهد شد در حالی که روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران اعلام کرده است که وی در این مراسم حضور نخواهد یافت.
در عین حال، هیچ مهمانی اعم از رئیسجمهور، معاون اول، رئیس دفتر رئیسجمهور و دیگر اعضای دولت در این مراسم حضور نخواهند یافت و محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها میزبان تولیدکنندگان در این مراسم است.
حضور تولیدکنندگان هم در این مراسم به گستردگی دورههای قبل نیست، این در شرایطی است که سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در مراسم روز ملی صنعت حضور یافت و وعدههایی را به تولیدکنندگان داد.
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